От бараков до архитектурного шедевра: как раньше выглядел "Гигант" в Харькове

Здание задумывалось для решения жилищного вопроса для студентов, а в итоге стало одним из самых узнаваемых в городе

В Харькове есть здания, которые не просто выполняли свою функцию, а становились отражением времени. Один из таких примеров — комплекс общежитий, известный как "Гигант". Его строили как ответ на острую нехватку жилья для студентов, но в итоге он стал заметным архитектурным явлением и частью городской истории.

На старых фотографиях можно увидеть, как выглядел комплекс в разные годы — от замысла до послевоенной реконструкции.

История "Гиганта" началась в конце 1920-х годов, когда Харьков активно развивался. В это время на базе Харьковского политехнического института создавались новые учебные заведения, и вопрос размещения студентов становился критическим. До строительства нового общежития многие из них жили в бараках или приспособленных помещениях, в том числе при церкви на территории епархиального училища, рядом с кладбищем.

Проект комплекса студенческих общежитий "Гигант"

В 1927 году архитекторы Молокин и Иконников победили в конкурсе на проект "Дома пролетарского студенчества №1". Их проект был выполнен в стиле конструктивизма. Здание задумывалось как крупный комплекс из десяти соединенных между собой пяти- и шестиэтажных секций с коридорной системой.

Строительство началось в 1929 году. Выделенное финансирование было значительно меньше необходимой суммы. Тем не менее уже в 1931 году объект был завершен и введен в эксплуатацию. Он стал главным корпусом будущего студенческого городка. Из-за своих масштабов, резко выделявшихся на фоне дореволюционной малоэтажной застройки, здание получило неофициальное название "Гигант".

Здание отличали большие площади остекления. Благодаря полукруглым узлам и продуманной планировке коридоры получали естественное освещение. Внутри были объединенные коммунальные блоки, а также предусмотрены проезды между корпусами.

Отдельное внимание уделили бытовым и санитарным условиям. В подвалах разместили бани, прачечные, дезинфекционные камеры. В общежитии действовали помещения для медицинских осмотров, обработки и даже небольшой изолятор для больных кожными заболеваниями. Все поступающие проходили санитарную обработку, а студентов регулярно осматривали врачи. Для того времени такие условия были скорее исключением, отмечается в блоге ngeorgij.

Вид на "Гигант" с высоты

Комплекс размещался на территории бывшего епархиального училища. Аналогичные корпуса должны были появиться и с противоположной стороны, формируя единый архитектурный ансамбль студгородка.

Во время Второй мировой войны здание серьезно пострадало. Тогда были разрушены крыша, перекрытия и часть стен. Восстановление началось в 1949 году. Уже в 1951–1952 учебном году ввели в эксплуатацию первые четыре секции.

Разрушенные здания в районе улиц Григория Сковороды и Алчевских. Немецкая аэрофотосъемка/Wikipedia

Реконструкция изменила внешний облик "Гиганта". Архитекторы Подгорный и Покорный переработали фасады. Со здания исчезли характерные для конструктивизма панорамные окна, появились элементы советского неоклассицизма, изменились балконы и детали оформления. Проезд между корпусами в 1952 году превратили в вестибюль центрального входа, а отдельные здания соединили переходами.

"Гигант" после реконструкции

При этом сама идея студенческого городка сохранилась. В послевоенные годы здесь появились новые корпуса, изменились внутренние дороги, но комплекс продолжал выполнять свою основную функцию. Интересно, что, как и в 1930-е, в восстановлении участвовали сами студенты и их общественные организации.

Незаконная постройка возле "Гиганта", 2025 год. Фото: Михаил Титаренко/Wikipedia

Сегодня "Гигант" внесен в список памятников архитектуры и градостроительства местного значения как "Комплекс студенческих общежитий".