Складываются как домино: какие дома наименее устойчивы к ракетным ударам

Эксперты объяснили, какие типы жилья лучше выдерживают взрывную волну и где риск для людей наименьший

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Больше шансов выжить во время ракетного удара — у жителей монолитно-каркасных новостроек. Однако даже им специалисты советуют не оставаться дома: взрывная волна разбивает стекло и убивает обломками даже без прямого попадания в дом.

"Телеграф" выяснил, какие типы жилых домов наиболее уязвимы к ракетным ударам, почему одни разрушаются полностью, а другие держатся, и где именно в квартире опаснее всего.

Принцип домино: почему панельки самые опасные

Вопрос "в каком доме безопаснее жить" больше не является абстрактным — это вопрос выживания.

Панельные дома – наиболее уязвимые среди всего советского жилищного фонда. И дело не только в их возрасте.

Вся конструкция панельного дома состоит из готовых железобетонных плит, которые при строительстве ставятся друг на друга. Самое слабое место – стыки между панелями. Когда ракета или обломок поражает несущую стену, нагрузка резко перераспределяется. И дом начинает складываться.

Панельный дом после обстрела. Фото: ООН

Директор "Института города" Александр Сергиенко в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" объяснил это просто: "Если падает одна панелька, то она может вызвать падение всех остальных панелей — по принципу домино".

Примеры уже есть. В прошлом году обвал в панельном доме на бульваре Вацлава Гавела в Киеве – ракета поразила один участок, и конструкция посыпалась дальше. Похожая ситуация произошла у метро "Харьковская".

Александр Сергиенко

Эксперт по вопросам ЖКХ Кристина Ненно в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" уточнила: "Ракета не обязательно пробивает дом насквозь. Она попала в один участок — и это спровоцировало обвал конструкции дальше. Мы видели, как панельные части просто свисали".

Разрушение дома. Фото: соцсети

Хрущевки: тонкие стены плюс десятилетие износа

Хрущевки – следующие в списке опасного жилья. Большинству таких домов уже 50-80 лет.

Тонкие перегородки, недостаточное армирование, изношенные перекрытия – все это делает хрущевку уязвимой даже перед ударной волной, не говоря о прямом попадании.

Кристина Ненно отмечает: "Хрущевки похожи на панельки по слабости конструкции. К тому же они уже сами по себе ветхие — некоторым уже 80 лет".

Кристина Ненно

Сталинки держатся лучше – но не всегда

Сталинские дома – самые стойкие среди советского жилищного фонда. Толстые несущие стены, прочные перекрытия, лучшее армирование дают конструкции определенный запас прочности.

Александр Сергиенко объясняет: "У сталинок толстые стены, и попадание распределяется по всему монолитному массиву дома, а не концентрируется в одной точке".

Однако сталинки все равно уступают современным монолитно-каркасным домам. Они "лучше, чем хрущевка" — но не "безопасны".

Монолитно-каркасные дома: каркас стоит даже после удара

Современные монолитно-каркасные дома – самые стойкие из всех существующих типов. Нагрузку здесь держат колонны и монолитный железобетонный каркас, а не стены.

Александр Сергиенко объясняет: "Если попадает дрон или ракета — она пробивает стену. Но каркас остается целым. Обрушения соседних квартир или этажей нет".

"Внешние стены в монолитно-каркасных домах не являются несущими. Все элементы арматурой скручены, залиты бетоном — одно разрушение не влечет за собой обвал всей конструкции". - добавляет Кристина Ненно.

Но есть важная оговорка. "Если застройщик сэкономил на арматуре — красивый фасад ничего не гарантирует. Ни один дом не строился с расчетом на ракетный удар", — предупреждает эксперт.

Какие дома лучше выдерживают ракетные удары

Паркинги в новых домах: защита под землей

Подземные паркинги в современных ЖК – это фактически дополнительный уровень защиты. Они являются частью фундамента и обладают серьезным запасом прочности.

Кристина Ненно подчеркивает: "Не было ни одного случая, когда ракета пробивала подземный паркинг. Даже если она попадет у входа — паркинг защитит, потому что он под землей. Во время воздушной тревоги следует хотя бы туда спускаться".

Где в квартире опаснее всего

Место в квартире при ударе имеет значение.

Самые опасные места:

у окон и балконов – разлет стекла убивает даже без прямого попадания.

комнаты с фасадными стенами – они принимают на себя первый удар волны.

верхние этажи – более высокая вероятность поражения.

Еще один риск, о котором редко говорят – мебель. Под воздействием взрывной волны срываются с мест полки, шкафы, падают лампы, вылетают двери вместе с коробками. Даже обломки фасадной плитки соседнего дома могут залететь в квартиру напротив.

Какие дома самые уязвимые – официальные оценки

Международные организации отмечают: ракеты и дроны поражают, прежде всего, густонаселенные районы и гражданскую инфраструктуру, а не "конкретные серии домов". Наибольшие риски определяются конструкцией, расположением и состоянием строения.

1. Жилые дома в плотной застройке

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине зафиксировала: больше всего пострадавших — в районах с многоэтажной застройкой, где взрывная волна затрагивает сразу много объектов. По данным миссии, более 90% гражданских потерь нанесены взрывным оружием в населенных районах.

Уязвимость здесь определяется не серией дома, а:

соседними зданиями — эффект "цепного поражения"

большими стеклянными фасадами

высокой плотностью населения

2. Панельные и старые жилые здания

В документах гражданской защиты подчеркивается: старые конструкции и изношенные здания хуже выдерживают взрывную волну из-за более слабых стыков конструкций, изношенных перекрытий и отсутствия современного армирования.

Это не означает "панелька опасна сама по себе" — но она обладает меньшей стойкостью к ударной волне и быстрее разрушается при частичном поражении.

3. Дома у критической инфраструктуры

ООН и Всемирный банк фиксируют: удары часто ориентированы на энергетику, транспорт и коммунальные системы. Жилая застройка рядом страдает из-за вторичного поражения.

Самые высокие риски – у домов:

рядом с ТЭЦ, подстанциями, узлами водоснабжения

у мостов, железных дорог, промзон

в районах с военно-промышленными объектами

4. Верхние этажи и дома без укрытий

В документах гражданской обороны отмечается, что не все здания могут обеспечить защиту во время ударов. Наиболее уязвимые условия:

верхние этажи — более высокий риск прямого поражения обломками.

отсутствие подземных укрытий рядом

дома без защищенных подвалов

Что советует ГСЧС: главное о безопасности во время обстрелов

1. Приоритет — укрытие

ГСЧС отмечает: заранее определите место, куда пойдете во время тревоги. Это может быть:

специально оборудованное хранилище

подземный переход или метро

подвал, если он официально пригоден для пребывания

Официальная позиция однозначна: в укрытии безопаснее, чем в квартире.

2. Если не успеваете выйти

ГСЧС советует прятаться в помещении без окон, за двумя несущими стенами – во внутренних комнатах. Подойдет коридор или помещение меньшего размера без газовых приборов. Это уменьшает риск от обломков и взрывной волны.

3. Коммуникации – отключить сразу

Официальная рекомендация:

перекрыть газ и воду

выключить свет и электроприборы

Цель – снизить риск пожаров и аварий после возможного поражения.

4. Самые опасные места в доме

ГСЧС и спасатели называют зоны наивысшего риска:

у окон и балконов

комнаты с фасадными стенами

верхние этажи — более высокая вероятность поражения обломками.

5. Тревожный набор – что иметь с собой

ГСЧС рекомендует базовый набор для укрытия:

вода и еда на 1-2 суток

фонарик и повербанк

аптечка

документы

теплые вещи

Главный вывод ГСЧС: риск определяется не типом дома, а поведением людей, наличием укрытия и быстротой реагирования во время тревоги.