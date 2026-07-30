Складываются как домино: какие дома наименее устойчивы к ракетным ударам
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Эксперты объяснили, какие типы жилья лучше выдерживают взрывную волну и где риск для людей наименьший
Больше шансов выжить во время ракетного удара — у жителей монолитно-каркасных новостроек. Однако даже им специалисты советуют не оставаться дома: взрывная волна разбивает стекло и убивает обломками даже без прямого попадания в дом.
"Телеграф" выяснил, какие типы жилых домов наиболее уязвимы к ракетным ударам, почему одни разрушаются полностью, а другие держатся, и где именно в квартире опаснее всего.
Принцип домино: почему панельки самые опасные
Вопрос "в каком доме безопаснее жить" больше не является абстрактным — это вопрос выживания.
Панельные дома – наиболее уязвимые среди всего советского жилищного фонда. И дело не только в их возрасте.
Вся конструкция панельного дома состоит из готовых железобетонных плит, которые при строительстве ставятся друг на друга. Самое слабое место – стыки между панелями. Когда ракета или обломок поражает несущую стену, нагрузка резко перераспределяется. И дом начинает складываться.
Директор "Института города" Александр Сергиенко в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" объяснил это просто: "Если падает одна панелька, то она может вызвать падение всех остальных панелей — по принципу домино".
Примеры уже есть. В прошлом году обвал в панельном доме на бульваре Вацлава Гавела в Киеве – ракета поразила один участок, и конструкция посыпалась дальше. Похожая ситуация произошла у метро "Харьковская".
Эксперт по вопросам ЖКХ Кристина Ненно в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" уточнила: "Ракета не обязательно пробивает дом насквозь. Она попала в один участок — и это спровоцировало обвал конструкции дальше. Мы видели, как панельные части просто свисали".
Хрущевки: тонкие стены плюс десятилетие износа
Хрущевки – следующие в списке опасного жилья. Большинству таких домов уже 50-80 лет.
Тонкие перегородки, недостаточное армирование, изношенные перекрытия – все это делает хрущевку уязвимой даже перед ударной волной, не говоря о прямом попадании.
Кристина Ненно отмечает: "Хрущевки похожи на панельки по слабости конструкции. К тому же они уже сами по себе ветхие — некоторым уже 80 лет".
Сталинки держатся лучше – но не всегда
Сталинские дома – самые стойкие среди советского жилищного фонда. Толстые несущие стены, прочные перекрытия, лучшее армирование дают конструкции определенный запас прочности.
Александр Сергиенко объясняет: "У сталинок толстые стены, и попадание распределяется по всему монолитному массиву дома, а не концентрируется в одной точке".
Однако сталинки все равно уступают современным монолитно-каркасным домам. Они "лучше, чем хрущевка" — но не "безопасны".
Монолитно-каркасные дома: каркас стоит даже после удара
Современные монолитно-каркасные дома – самые стойкие из всех существующих типов. Нагрузку здесь держат колонны и монолитный железобетонный каркас, а не стены.
Александр Сергиенко объясняет: "Если попадает дрон или ракета — она пробивает стену. Но каркас остается целым. Обрушения соседних квартир или этажей нет".
"Внешние стены в монолитно-каркасных домах не являются несущими. Все элементы арматурой скручены, залиты бетоном — одно разрушение не влечет за собой обвал всей конструкции". -
Но есть важная оговорка. "Если застройщик сэкономил на арматуре — красивый фасад ничего не гарантирует. Ни один дом не строился с расчетом на ракетный удар", — предупреждает эксперт.
Паркинги в новых домах: защита под землей
Подземные паркинги в современных ЖК – это фактически дополнительный уровень защиты. Они являются частью фундамента и обладают серьезным запасом прочности.
Кристина Ненно подчеркивает: "Не было ни одного случая, когда ракета пробивала подземный паркинг. Даже если она попадет у входа — паркинг защитит, потому что он под землей. Во время воздушной тревоги следует хотя бы туда спускаться".
Где в квартире опаснее всего
Место в квартире при ударе имеет значение.
Самые опасные места:
- у окон и балконов – разлет стекла убивает даже без прямого попадания.
- комнаты с фасадными стенами – они принимают на себя первый удар волны.
- верхние этажи – более высокая вероятность поражения.
Еще один риск, о котором редко говорят – мебель. Под воздействием взрывной волны срываются с мест полки, шкафы, падают лампы, вылетают двери вместе с коробками. Даже обломки фасадной плитки соседнего дома могут залететь в квартиру напротив.
Какие дома самые уязвимые – официальные оценки
Международные организации отмечают: ракеты и дроны поражают, прежде всего, густонаселенные районы и гражданскую инфраструктуру, а не "конкретные серии домов". Наибольшие риски определяются конструкцией, расположением и состоянием строения.
1. Жилые дома в плотной застройке
Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине зафиксировала: больше всего пострадавших — в районах с многоэтажной застройкой, где взрывная волна затрагивает сразу много объектов. По данным миссии, более 90% гражданских потерь нанесены взрывным оружием в населенных районах.
Уязвимость здесь определяется не серией дома, а:
- соседними зданиями — эффект "цепного поражения"
- большими стеклянными фасадами
- высокой плотностью населения
2. Панельные и старые жилые здания
В документах гражданской защиты подчеркивается: старые конструкции и изношенные здания хуже выдерживают взрывную волну из-за более слабых стыков конструкций, изношенных перекрытий и отсутствия современного армирования.
Это не означает "панелька опасна сама по себе" — но она обладает меньшей стойкостью к ударной волне и быстрее разрушается при частичном поражении.
3. Дома у критической инфраструктуры
ООН и Всемирный банк фиксируют: удары часто ориентированы на энергетику, транспорт и коммунальные системы. Жилая застройка рядом страдает из-за вторичного поражения.
Самые высокие риски – у домов:
- рядом с ТЭЦ, подстанциями, узлами водоснабжения
- у мостов, железных дорог, промзон
- в районах с военно-промышленными объектами
4. Верхние этажи и дома без укрытий
В документах гражданской обороны отмечается, что не все здания могут обеспечить защиту во время ударов. Наиболее уязвимые условия:
- верхние этажи — более высокий риск прямого поражения обломками.
- отсутствие подземных укрытий рядом
- дома без защищенных подвалов
Что советует ГСЧС: главное о безопасности во время обстрелов
1. Приоритет — укрытие
ГСЧС отмечает: заранее определите место, куда пойдете во время тревоги. Это может быть:
- специально оборудованное хранилище
- подземный переход или метро
- подвал, если он официально пригоден для пребывания
Официальная позиция однозначна: в укрытии безопаснее, чем в квартире.
2. Если не успеваете выйти
ГСЧС советует прятаться в помещении без окон, за двумя несущими стенами – во внутренних комнатах. Подойдет коридор или помещение меньшего размера без газовых приборов. Это уменьшает риск от обломков и взрывной волны.
3. Коммуникации – отключить сразу
Официальная рекомендация:
- перекрыть газ и воду
- выключить свет и электроприборы
Цель – снизить риск пожаров и аварий после возможного поражения.
4. Самые опасные места в доме
ГСЧС и спасатели называют зоны наивысшего риска:
- у окон и балконов
- комнаты с фасадными стенами
- верхние этажи — более высокая вероятность поражения обломками.
5. Тревожный набор – что иметь с собой
ГСЧС рекомендует базовый набор для укрытия:
- вода и еда на 1-2 суток
- фонарик и повербанк
- аптечка
- документы
- теплые вещи
Главный вывод ГСЧС: риск определяется не типом дома, а поведением людей, наличием укрытия и быстротой реагирования во время тревоги.