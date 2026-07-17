Проблеми при продажу та спадкуванні: що терміново треба перевірити власникам житла "з 90-х"

Адвокат радить діяти на випередження та переконатися, що з правом на квартиру все добре

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Власникам житла, право власності на яке було оформлене до 2013 року, варто переконатися, що "старе" право перенесене до сучасного Державного реєстру речових прав. Якщо нерухомість не внесено туди, власник може поставати перед труднощами при продажу, даруванні, оформленні спадщини, іпотеки або іншої нотаріальної дії.

Про це "Телеграфу" розповів адвокат Іван Топор, керівник практики нерухомості та будівництва Юридичної компанії "Де-юре". За його словами, перевірка нерухомості необхідна не лише перед якимось діями з нею, але й для того, щоб сам власник розумів, яка саме інформація про його майно відображена у реєстрі.

Іван Топор. Фото: de-jure.ua

Чому виникають проблеми саме при продажу та спадкуванні

Дії, які спрямовані на набуття, зміну або припинення речових прав щодо нерухомості можливі за умови, якщо права на таке майно зареєстровані відповідно до вимог закону.

"Важливо звірити адресу об’єкта, реєстраційний номер, площу, тип об’єкта, підставу набуття права власності, дату та номер реєстраційної дії, розмір частки кожного співвласника, а також наявність обтяжень. До обтяжень можуть належати іпотека, арешт, заборона відчуження, податкова застава та інші обмеження щодо розпорядження майном", — пояснив адвокат.

Чи можна втратити житло, якщо інформації про власність немає у Держреєстрі

Іван Топор наголосив, що навіть якщо ваше житло було оформлене на вас у 90-роки, ви не втрачаєте права на нього лише через відсутність інформації у реєстрі. Однак в цьому випадку, у власника можуть виникнути труднощі при продажу, даруванні, оформленні спадщини, іпотеки тощо.

Як перевірити наявність свого житла у Держреєстрі

За словами юриста, зараз немає доступу перевірки житла через портал "Дія". Для отримання інформації треба звертатися або до нотаріуса, або до державного реєстратора через центр надання адміністративних послуг (ЦНАП).Вони видадуть інформаційну довідку з реєстру речових прав на нерухоме майно.

"При зверненні подаються паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків та правовстановлюючі документи на об’єкт нерухомості", — зазначив адвокат.

Чому варто переконатися, що ваша нерухомість є в реєстрі

"Власникам майна, право на яке було оформлено до 2013 року, доцільно самостійно перевірити, чи внесені відомості про це майно до Державного реєстру речових прав. Якщо відомостей немає або вони неповні, варто подати заяву про державну реєстрацію права власності. Це дозволить завчасно виявити можливі неточності та уникнути проблем при подальшому розпорядженні майном", — резюмував Іван Топор.

Раніше "Телеграф" розповідав, що якщо право на житло не внесене у Держреєстр, за нього неможливо отримати компенсацію у випадку пошкодження чи руйнування через війну.