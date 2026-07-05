Забудьте о долгих ремонтах: дом без кирпича и цемента, который собирают за 6 часов

Это жилье раскладывают на месте

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В Италии создали дом, который не строят традиционным способом, а просто разворачивают на участке через несколько часов. Он приезжает в сложенном виде и почти сразу принимает форму полноценного жилья.

Такая технология может существенно изменить подход к строительству. Об этом написали в "TN".

Речь идет о проекте MADi Home, созданном итальянским архитектором Ренато Видалем. Конструкция доставляется в сложенном состоянии, а на месте ее просто раскладывают в полноценный дом благодаря специальной системе механизмов.

Как выглядит модульное здание. Фото: открытые источники

Главная особенность такого жилья – скорость. Один модуль можно собрать примерно за 6–7 часов, и для этого достаточно всего нескольких человек. При этом речь идет только о самом каркасе, без учета внутренних работ и подключения коммуникаций.

Из каких материалов делают такие дома, какие они бывают по размерам и что входят в их комплектацию

Дома производят из современных материалов, которые готовят заранее на производстве. Среди них – клееная древесина CLT, стальные элементы, утеплители и готовые панели с отделкой. Это позволяет значительно сократить строительные работы на месте и снизить количество отходов.

Размеры таких домов разные – от небольших вариантов примерно 27 м2 до просторных семейных моделей более 80 м2. При необходимости их можно оснастить электричеством, водоснабжением, а также дополнительными системами.

Некоторые версии включают солнечные панели, LED-освещение и системы очистки воды.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как расширить дом буквально за сутки.