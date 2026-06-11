Теща потребовала от зятя деньги за квартиру: суд принял неожиданное решение

Мать пыталась вернуть деньги через несколько лет после покупки жилья

Без долга, но с половиной квартиры остался мужчина после судебного спора с бывшей тещей в Хмельницкой области. Суды двух инстанций согласились в решениях.

Женщина пыталась взыскать с дочери и ее бывшего мужа 30 000 евро, одолженных в 2018 году на покупку квартиры. Деньги получила дочь, что подтверждали договор займа и расписка. Квартиру купили через 10 дней после получения средств.

После развода в 2021 году мужчина из-за раздела имущества получил половину квартиры. При этом теще деньги никто не вернул. Женщина обратилась в суд в мае 2024 с требованием взыскать с дочери и ее бывшего мужа по 15 000 евро.

Каменец-Подольский горрайонный суд, а впоследствии и Хмельницкий апелляционный суд, удовлетворили иск лишь частично: 15 000 евро взыскано с дочери, а в требованиях к бывшему мужу отказано. Суд подчеркнул, что 30 000 евро является "ценным имуществом", поэтому письменное согласие второго супруга было обязательным. Кроме того, истица не смогла доказать, что именно ссуженные 30 000 евро были потрачены на покупку квартиры.

Так как бывший мужчина не принимал участия в договоре и не давал на него подтвержденного согласия, он не несет ответственности по этому долгу, даже если получил долю в квартире после развода.

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