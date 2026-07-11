Баллистика опережает сирену? Почему тревогу в Киеве включают с опозданием

Россияне подтянули пусковые установки поближе к границе

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Некоторые киевляне возмущены, что во время ракетной атаки на Киев 11 июля взрывы прогремели еще до объявления воздушной тревоги (как и в ходе обстрела 8 июля). Причина в том, что есть определенные трудности в выявлении опасности при применении россиянами ЗРК С-400, также не исключено, что партнеры Украины вовремя не предоставили информацию.

"Телеграф" попробовал выяснить, почему не успевают дать объявление о ракетной опасности. По данным Воздушных Сил Украины, 11 июля РФ ударила по Украине шестью баллистическими ракетами Искандер-М/С-400 из Брянской области. Все они попали в цель.

Киевлян встревожили взрывы без тревоги

Жители Киева возмущаются, что уже второй раз подряд взрывы гремят без объявления опасности. Власть обвиняют в "пафосных заявлениях вместо результативных действий".

Член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представитель фракции "Слуга народа" Александр Федиенко пояснил, что баллистическая ракета долетает до Киева примерно через 7 минут. Немногие за условные 10 минут успеют в укрытие, поэтому необходимо "планировать свою жизнь таким образом, что ракеты могут прилететь в любую минуту", пишет нардеп.

Партнеры не предоставляют своевременно информацию об атаке?

Как стало известно "Телеграфу" из собственных источников, причиной отсутствия сигнала тревоги в Киеве могло стать непредоставление соответствующей информации от партнеров. Украинские военные постоянно сотрудничают с иностранными коллегами, полагаясь на данные, в том числе и чужих разведок.

Как удалось узнать нашему изданию, на этот раз своевременного сигнала со спутников не было. Возможно, было влияние погодных условий, возможно, определенные меры врага, так как он тоже маскируется. Однако украинские военные все равно делают все возможное, чтобы как можно оперативнее информировать население о вероятной опасности.

Россия атаковала С-400 – в чем сложность выявления опасности

Как объяснил "Телеграфу" военный эксперт Сергей Грабский, когда ведутся активные атаки по российской территории, сложно понять, с какой целью Россия запускает ракеты комплексов С-300 и С-400. Их могут использовать как для уничтожения беспилотников, так и ударов по наземным объектам на нашей территории.

"Например, мы сегодня (11 июля, — ред.) валили (атаковали дронами, — ред.) через Белгород, поэтому было непонятно по ком С-400 работал. Пока по нам не прилетело еще до объявления тревоги", — объяснил Грабский.

ЗРК С-400. Фото: Википедия

Для справки: С-400 "Триумф" — это российский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) большого и среднего радиуса действия. Предназначен для уничтожения самолетов, баллистических и крылатых ракет. Во время войны РФ использует его для террористических ударов по наземным целям в украинских городах.

Россия применила баллистику с очень коротким временем подлета, — Братчук

Как пояснил представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук в эфире "Киев24", во время атаки на Киев 11 июля сигнал тревоги прозвучал только после первых взрывов, потому что Россия применила баллистику с очень коротким временем подлета. По его словам, враг подтянул пусковые установки поближе к границе, в частности в Брянскую область, поэтому времени на реагирование стало еще меньше.

"Самое главное, баллистические ракеты очень плохо фиксируются. Поэтому сигнал воздушной тревоги раздался уже после того, как первые взрывы раздались в столице", — отметил он.

Россия и дальше будет делать ставку на баллистические ракеты для ударов по столице и другим регионам Украины. Противодействовать этому можно ударами на опережение, в частности, уничтожением пусковых установок, которые враг разместил в пограничной Брянской области.

Что сказали в КМВА

"Телеграф" решил обратиться за разъяснением в Киевскую городскую военную администрацию. В пресс-службе ведомства отметили, что администрация является таким же пользователем информации об объявлении воздушной тревоги, как и обычные горожане. Также там порекомендовали обратиться с подобным вопросом в ГСЧС.

Напомним, корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показал, как выглядит Киев после ударов баллистики 11 июля. В Дарницком районе посреди дороги образовалась большая воронка, повреждены зоомагазин, аптека и другие здания. В ходе ночного удара РФ по Киеву ранены 11 человек.