Водный кризис на пороге: какие регионы пострадают больше всего от дефицита

Изменения климата могут нести серьезную угрозу традиционному образу жизни

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Украина уже сейчас имеет все предпосылки для дефицита водных ресурсов, связанных с изменением климата. От этого первыми пострадают регионы на Юге и Востоке государства.

Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказал метеоролог, кандидат географических наук, заведующий отделом физики атмосферы Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАН Украины Виталий Шпиг. Он подчеркнул, что некоторые области уже считаются такими, которые находятся в зоне риска.

Подробнее читайте в материале "Телеграф": Вода становится новым дефицитом: какие регионы Украины в зоне серьезного риска

По словам специалиста, проблемы с водными ресурсами возникли еще в 2010-х годах. И если темпы изменения климата не снизятся, в первую очередь под ударом окажутся Юг и Восток Украины.

"Одесская, Николаевская, Херсонская и Запорожская области уже находятся в зоне риска. При дальнейшем росте температур они могут перейти из зоны риска в зону критически низкого водообеспечения", — сказал Шпиг.

Виталий Шпиг

Он отметил, что дефицит воды также связан с изменением структуры атмосферных осадков. Традиционные умеренные дожди заменяются кратковременными ливнями, после которых наступают длительные засушливые периоды.

"Во время таких ливней вода не успевает насыщать почву и пополнять подземные водоносные горизонты — она просто стекает, вызывая подтопление", — пояснил Шпиг.

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