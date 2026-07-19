Не ремонтируйте обувь "на всякий случай": мастер объяснил, когда это действительно нужно

Потертый задник – не причина бежать к сапожнику

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Многие пытаются отремонтировать обувь еще до того, как проблема станет серьезной, надеясь таким образом продлить срок ее службы. Однако, как уверяют специалисты, профилактический ремонт не всегда оправдан и нередко приводит лишь к излишним затратам.

"Телеграфу" рассказал об этом постоянный консультант — полтавский сапожник с многолетним опытом Николай Фокин в материале: "Брендовая обувь за $200 часто хуже более дешевой: неожиданные признания сапожника".

"Иногда клиенты меня просят сделать что-нибудь наперед с целью профилактики. Но я советую заранее ничего не делать. Конечно, можно отремонтировать все, что гипотетически порвется, но не факт, что не порвется там, где не ждем. То есть ремонт нужно делать по мере надобности", — объясняет мастер.

Ремонтировать обувь нужно вовремя, говорит Николай Фокин.\

Он добавляет, что о подобных нюансах ухода за обувью регулярно рассказывает на своем Telegram-канале. В качестве примера Фокин приводит ситуацию с задником. Если ткань внутри лишь чуть-чуть вытерлась, это может выглядеть не слишком эстетично, но не влияет на комфорт во время ходьбы. В таком случае спешить в мастерскую не стоит.

Ремонт становится необходимым тогда, когда износ уже создает реальную проблему. "Другое дело – если там появилась дыра, и она начала натирать пятку", — отмечает сапожник. Именно такие изменения являются сигналом, что обувь действительно нуждается во вмешательстве мастера. Также Фокин рассказал, что делать с треснувшей подошвой.