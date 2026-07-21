Укр

Украинцев предупредили о критических 6–8 днях зимой: при какой температуре начнутся отключения

Автор
Анастасия Мокрик ,
Дата публикации
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Автор
Длительное снижение температуры повышает риски Новость обновлена 21 июля 2026, 16:19
Длительное снижение температуры повышает риски. Фото Коллаж "Телеграфа"

В "Укрэнерго" назвали главный риск для энергосистемы

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Следующая зима может стать сложной для украинской энергосистемы из-за последствий российских атак по энергетической инфраструктуре. Критическая ситуация может возникнуть при длительных морозах от –10 градусов.

Об этом "Телеграфу" сообщили в "Укргэнерго" в ответ на соответствующий запрос. В компании говорят, что текущая ситуация дает повод делать неблагоприятнрый прогноз.

"Ведь даже несмотря на восстановление части генерирующих мощностей, они остаются уязвимыми к массированным российским ракетно-дроновым атакам, в том числе с применением баллистического вооружения", — говорится в ответе.

Сейчас, как отмечается, идет восстановление поврежденных энергообъектов, а также строительство проектов распределенной генерации. Но в то же время в "Укрэнерго" объясняют, что нынешних объемов пока недостаточно для полной компенсации утраченной мощности больших электростанций.

Особенно критической ситуация может быть в период морозов от -10 градусов. Всего за 6-8 суток здания теряют тепло, а массовое использование обогревателей существенно увеличивает и так высокую нагрузку на энергосистему в зимний период.

Ответ "Укрэнерго" для "Телеграфа"
Ответ "Укрэнерго" для "Телеграфа"
Ответ "Укрэнерго" для "Телеграфа"
Ответ "Укрэнерго" для "Телеграфа"

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие типы домов замерзнут первыми во время возможных блэкаутов, сколько времени разные сооружения продержатся без отопления и почему толщина стен – далеко не единственный фактор выживания в холодную зиму.

Время промерзания разных типов домов
Время промерзания разных типов домов

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинцам озвучили самый пессимистичный сценарий на зиму по отключениям света.

Теги:
#Прогноз #Зима #Укрэнерго #Морозы #Отключения света