Украинцев предупредили о критических 6–8 днях зимой: при какой температуре начнутся отключения

В "Укрэнерго" назвали главный риск для энергосистемы

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Следующая зима может стать сложной для украинской энергосистемы из-за последствий российских атак по энергетической инфраструктуре. Критическая ситуация может возникнуть при длительных морозах от –10 градусов.

Об этом "Телеграфу" сообщили в "Укргэнерго" в ответ на соответствующий запрос. В компании говорят, что текущая ситуация дает повод делать неблагоприятнрый прогноз.

"Ведь даже несмотря на восстановление части генерирующих мощностей, они остаются уязвимыми к массированным российским ракетно-дроновым атакам, в том числе с применением баллистического вооружения", — говорится в ответе.

Сейчас, как отмечается, идет восстановление поврежденных энергообъектов, а также строительство проектов распределенной генерации. Но в то же время в "Укрэнерго" объясняют, что нынешних объемов пока недостаточно для полной компенсации утраченной мощности больших электростанций.

Особенно критической ситуация может быть в период морозов от -10 градусов. Всего за 6-8 суток здания теряют тепло, а массовое использование обогревателей существенно увеличивает и так высокую нагрузку на энергосистему в зимний период.

Ответ "Укрэнерго" для "Телеграфа"

Ответ "Укрэнерго" для "Телеграфа"

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие типы домов замерзнут первыми во время возможных блэкаутов, сколько времени разные сооружения продержатся без отопления и почему толщина стен – далеко не единственный фактор выживания в холодную зиму.

Время промерзания разных типов домов

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинцам озвучили самый пессимистичный сценарий на зиму по отключениям света.