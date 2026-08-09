Старый паспорт влетит в копеечку: кому придется заплатить более 1600 гривен

Бесплатно оформляется только первая ID-карта в 14 лет

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Паспорт-книжечка остается в силе и требования поменять его на ID-карту в Украине не существует. Однако в некоторых случаях документ старого образца придется заменить и потратить на это немалую сумму.

В частности, ID-карта выдается во всех случаях, когда необходима замена паспорта образца 1994 (паспорт-книжка), напомнили в Государственной миграционной службе Украины. Речь идет о потере, краже, порче, смене фамилии или других данных владельца документа.

Кроме того, заменить старый паспорт на карточку придется, если владелец не вклеил свое новое фото. Это следует сделать в течение одного месяца после достижения 25 или 45 лет. Если обратитесь для замены фото позже – придется получать ID-карту.

Сколько стоит получение ID-карты

При первом получении документа по достижении 14 лет оформления ID-карты — бесплатно

Стоимость оформления ID-карты в течение 20 рабочих дней — 618 гривен

Срочное оформление в течение семи рабочих дней — 988 гривен

Срок действия и стоимость ID карты. Инфографика: "Телеграф"/ИИ

Однако нужно также оплатить сервисные услуги государственного предприятия. Это около 650 гривен. Поэтому за срочное оформление ID-карты придется заплатить около 1640 гривен.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что при оплате картой могут потребовать паспорт. Когда следует иметь при себе документ.