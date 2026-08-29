Бесплатные вебинары по инклюзии для бизнеса: EnableMe Ukraine продолжает обучать украинские компании

Во время вебинаров участники получают практические инструменты

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В 2026 году EnableMe Ukraine в рамках проекта "Инклюзия для бизнеса" провела уже 10 бесплатных обучающих вебинаров, посвященных инклюзии, безбарьерности и созданию комфортной рабочей среды для людей с инвалидностью и ветеранов.

Участие в обучении приняли представители украинского бизнеса, общественных организаций, государственных и коммунальных учреждений.

Образовательная программа EnableMe Ukraine призвана помочь организациям применять принципы инклюзии в ежедневной работе – от коммуникации и корпоративной культуры до устройства доступного офиса и взаимодействия с клиентами и работниками с инвалидностью и ветеранами.

В вебинарах участники получают практические инструменты, реальные примеры и рекомендации, которые можно использовать в своих организациях. Среди тем – инклюзивная культура и коммуникация, физическая и цифровая доступность, безбарьерная рабочая среда, этикет общения с людьми с разными видами инвалидности и инклюзивные решения для бизнеса.

"Для нас важно, чтобы инклюзия не оставалась только декларацией или пунктом в корпоративной политике. Во время вебинаров мы показываем конкретные решения, которые бизнес и организации могут внедрять уже сегодня. В то же время мы видим большой запрос на такие знания, поэтому продолжаем свою бесплатную обучающую программу", — отметила руководитель EnableMe Ukraine Александра Жураховская.

Что говорят участники

Практическую ценность обучений отмечают и сами участники.

Так, в Житомирском филиале ООО "Газораспределительные сети Украины" после вебинара "Инклюзия на предприятии" отметили, что обучение помогло лучше понять важность инклюзивного подхода в современном бизнесе.

"Особенно ценно, что тема инклюзии была раскрыта не только с теоретической стороны, но через практические примеры и реальные ситуации", — говорят в компании.

Положительно оценивают обучение и в Координационном центре по оказанию бесплатной юридической помощи, где были проведены вебинары "Инклюзивная культура и коммуникация" и "Доступный офис: все, что нужно знать о физической инклюзии".

"Отдельно хотим отметить практическую ценность ваших советов и примеров, которые помогут нам адаптировать наши сервисы к потребностям всех клиентов без исключения", – подчеркнули в Координационном центре.

Еще 5 бесплатных вебинаров – до конца 2026 года

EnableMe Ukraine продолжает программу и в этом году планирует провести еще 5 бесплатных вебинаров по инклюзии.

Компании, общественные организации и учреждения, желающие организовать такое обучение для своей команды, уже могут подать заявку и зарегистрироваться, обратившись по электронному адресу: oleksandra.zhurakhivska@enableme.com.ua.

EnableMe Ukraine — информационная платформа и комьюнити, работающая для улучшения жизни людей с инвалидностью, их семей и компаний, стремящихся быть инклюзивными и социально ответственными. Платформа объединяет экспертный контент, форум для обмена опытом и сервис бесплатных профессиональных консультаций.