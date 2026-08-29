Безкоштовні вебінари з інклюзії для бізнесу: EnableMe Ukraine продовжує навчати українські компанії

Під час вебінарів учасники отримують практичні інструменти

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

У 2026 році EnableMe Ukraine в рамках проєкту "Інклюзія для бізнесу" провела вже 10 безкоштовних навчальних вебінарів, присвячених інклюзії, безбар’єрності та створенню комфортного робочого середовища для людей з інвалідністю та ветеранів.

Участь у навчаннях взяли представники українського бізнесу, громадських організацій, державних і комунальних установ.

Освітня програма EnableMe Ukraine покликана допомогти організаціям застосовувати принципи інклюзії у щоденній роботі – від комунікації та корпоративної культури до облаштування доступного офісу та взаємодії з клієнтами й працівниками з інвалідністю та ветеранами.

Під час вебінарів учасники отримують практичні інструменти, реальні приклади та рекомендації, які можна використовувати у своїх організаціях. Серед тем – інклюзивна культура та комунікація, фізична й цифрова доступність, безбар’єрне робоче середовище, етикет спілкування з людьми з різними видами інвалідності та інклюзивні рішення для бізнесу.

"Для нас важливо, щоб інклюзія не залишалася лише декларацією чи пунктом у корпоративній політиці. Під час вебінарів ми показуємо конкретні рішення, які бізнес та організації можуть впроваджувати вже сьогодні. Водночас ми бачимо великий запит на такі знання, тому продовжуємо свою безкоштовну навчальну програму", – зазначила керівниця EnableMe Ukraine Олександра Журахівська.

Що кажуть учасники

Практичну цінність навчань відзначають і самі учасники.

Так, у Житомирській філії ТОВ "Газорозподільні мережі України" після вебінару "Інклюзія для підприємства" зазначили, що навчання допомогло краще зрозуміти важливість інклюзивного підходу в сучасному бізнесі.

"Особливо цінно, що тема інклюзії була розкрита не лише з теоретичної сторони, а й через практичні приклади та реальні ситуації", – кажуть у компанії.

Позитивно оцінюють навчання і в Координаційному центрі з надання безоплатної правничої допомоги, де були проведені вебінари "Інклюзивна культура та комунікація" і "Доступний офіс: усе, що потрібно знати про фізичну інклюзію".

"Окремо хочемо відзначити практичну цінність ваших порад та прикладів, що допоможуть нам адаптувати наші сервіси до потреб усіх клієнтів без винятку", – підкреслили у Координаційному центрі.

Ще 5 безкоштовних вебінарів — до кінця 2026 року

EnableMe Ukraine продовжує програму і цього року планує провести ще 5 безкоштовних вебінарів з інклюзії.

Компанії, громадські організації та установи, які хочуть організувати таке навчання для своєї команди, вже можуть подати заявку та зареєструватися, звернувшись за електронною адресою: oleksandra.zhurakhivska@enableme.com.ua.

EnableMe Ukraine — інформаційна платформа та ком’юніті, яке працює для покращення життя людей з інвалідністю, їхніх родин і компаній, що прагнуть бути інклюзивними та соціально відповідальними. Платформа поєднує експертний контент, форум для обміну досвідом та сервіс безоплатних професійних консультацій.