Летал над крупными городами? Загадочный самолет из Москвы засекли в Украине
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Рейс завершился успешно
В воздушном пространстве Украине, несмотря на закрытое небо, продолжают фиксировать загадочные маяки самолетов. Очередной такой случай произошел 3 августа.
Об этом свидетельствуют данные мониторингового сервиса AirNavRadar. Согласно им, системы засекли сигнал пассажирского самолета, который якобы пролетел сквозь всю страну.
Детали полета:
Речь идет о борте Airbus A321-21 российской авиакомпании "Аэрофлот". 3 августа пассажирский самолет выполнял рейс Москва-Стамбул, однако в какой-то момент якобы отклонился от курса и нарушил воздушное пространство Украины. Маяк летательного аппарата, в частности, фиксировали над Сумами, Полтавой и Николаевом.
Примечательно, что, несмотря на странности, рейс завершился успешно в пункте назначения.
Что это могло быть
Стоит отметить, что на данный момент воздушное пространство над нашей страной официально закрыто из-за боевых действий. В связи с этим, можно предположить, что речь может идти о сбое в системы мониторинга.
К слову, случаи с "глюками" радаров во время войны далеко не редки. Их эксперт по авиационному праву Андрей Гук ранее объяснял так.
"Такое маловероятно в условиях войны. Возможно, произошел сбой в показаниях на флайтрадаре, потому что он вполне возможен в этом районе. И это, скорее всего, сбой. Ведь что такое флайтрадар — это программа, которая собирает информацию со всего этого региона. А в нем работает сейчас множество РЭБов (радиоэлектронная борьба) и другого оборудования. Поэтому я бы скорее объяснил это сбоем в программе", — объяснял он.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда Черкасский аэропорт готов возобновить работу.