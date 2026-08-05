Летал над крупными городами? Загадочный самолет из Москвы засекли в Украине

Рейс завершился успешно

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В воздушном пространстве Украине, несмотря на закрытое небо, продолжают фиксировать загадочные маяки самолетов. Очередной такой случай произошел 3 августа.

Об этом свидетельствуют данные мониторингового сервиса AirNavRadar. Согласно им, системы засекли сигнал пассажирского самолета, который якобы пролетел сквозь всю страну.

Детали полета:

Речь идет о борте Airbus A321-21 российской авиакомпании "Аэрофлот". 3 августа пассажирский самолет выполнял рейс Москва-Стамбул, однако в какой-то момент якобы отклонился от курса и нарушил воздушное пространство Украины. Маяк летательного аппарата, в частности, фиксировали над Сумами, Полтавой и Николаевом.

Самолет над Украиной

Примечательно, что, несмотря на странности, рейс завершился успешно в пункте назначения.

Что это могло быть

Стоит отметить, что на данный момент воздушное пространство над нашей страной официально закрыто из-за боевых действий. В связи с этим, можно предположить, что речь может идти о сбое в системы мониторинга.

К слову, случаи с "глюками" радаров во время войны далеко не редки. Их эксперт по авиационному праву Андрей Гук ранее объяснял так.

"Такое маловероятно в условиях войны. Возможно, произошел сбой в показаниях на флайтрадаре, потому что он вполне возможен в этом районе. И это, скорее всего, сбой. Ведь что такое флайтрадар — это программа, которая собирает информацию со всего этого региона. А в нем работает сейчас множество РЭБов (радиоэлектронная борьба) и другого оборудования. Поэтому я бы скорее объяснил это сбоем в программе", — объяснял он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда Черкасский аэропорт готов возобновить работу.