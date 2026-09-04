Россия атаковала аэропорт "Жуляны"? Откуда там мог быть самолет, все детали (видео)

Он не работает с 24 февраля 2022 года

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Россияне могли ударить беспилотником по самолету в аэропорту "Жуляны". Туда в воскресенье, 5 сентября, могли прилететь спецпосланники президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер.

Россия могла ударить по самолету в Жулянах — что известно

О том, что Россия ударила по самолету в Жулянах, сообщает нардеп Алексей Гончаренко. По его данным, прилет (именно прибытие самолетом) посланцев США в аэропорт Борисполь на самолете, находился на этапе согласования.

"Американцы сомневались, но были достаточно близки, чтобы согласиться. И вот несколько минут назад россияне ударили дроном по самолету в Жулянах. Поэтому, скорее всего, Виткофф и Кушнер приедут в Киев в воскресенье", — пишет Гончаренко, акцентируя слово "приедут".

В сети публикуют кадры последствий удара РФ по аэропорту Жуляны. Оттуда поднимается густой черный столб дыма.

Мэр Киева Виталий Кличко скупо высказался по поводу инцидента. Он написал, что в Соломенском районе есть возгорание на территории нежилой застройки. "Жуляны" расположены именно в Соломенском районе.

Блогер, волонтер, советник министра обороны Украины Сергей Стерненко объяснил, откуда в Жулянах мог быть самолет. Он напомнил, что рядом расположен музей с самолетами.

"Во-первых, это же аэропорт. Во-вторых, не все, далеко не все гражданские борта успели эвакуировать до полномасштабного вторжения, поэтому многие из них остались в Украине. А еще есть нерабочие самолеты. А еще там же рядом музей с самолетами. Поэтому не удивляйтесь", — написал он.

Остались ли самолеты в аэропорту Жуляны и как он выглядит после начала "полномасштабки"

В феврале 2022 года авиакомпания Wizz Air базировала в украинских аэропортах четыре самолета Airbus A320. Три в ночь полномасштабного вторжения РФ находились в аэропорту Киев (Жуляны).

Как в 2023 году сообщил глава лоукостера Йожеф Варади, двигатели из двух самолетов переправили в Польшу. Оставался один самолет, он был в хорошем состоянии, но были проблемы с его безопасным вывозом из Украины.

В мае 2023 года издание avianews опубликовало спутниковые снимки аэропорта "Жуляны". Взлетная полоса была заблокирована автобусами, заправщиками, снегоуборочной техникой и даже багажными тележками.

Спутниковые снимки аэропорта "Жуляны", 2023 год. Фото: Google карты

Блокировка торца полосы была дополнительно усилена с помощью пяти самолетов, в том числе бизнес-джетов и пассажирского Ан-148.

На спутниковых снимках было видно, что все стоянки у терминалов аэропорта "Киев" пустые. Самолеты от построек отбуксировали на отдаленные перроны. По характерной расцветке можно распознать три Airbus A320 лоукостера Wizz Air.

Самолеты Wizz Air в 2023 году были заблокированы в аэропорту "Жуляны". Фото: Google карты

Что известно об аэропорте "Жуляны"

Аэропорт "Киев" имени Игоря Сикорского (Жуляны) – международный аэропорт столицы Украины. Перед началом чемпионата ЕВРО-2012 был построен Международный терминал "А", обслуживавший все международные рейсы. Также в 2013 году был введен в эксплуатацию терминал внутренних рейсов "Д" и бизнес терминал "Б". Все терминалы находятся в частном управлении.

Аэропрот "Киев". Фото: Facebook

Ранее "Телеграф" рассказывал, что аэропорты в Киеве и Львове готовы возобновить работу за несколько недель, как только будут решены вопросы безопасности. Оба находятся в рабочем состоянии.