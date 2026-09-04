Россия атаковала аэропорт "Жуляны"? Откуда там мог быть самолет, все детали (видео)
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Он не работает с 24 февраля 2022 года
Россияне могли ударить беспилотником по самолету в аэропорту "Жуляны". Туда в воскресенье, 5 сентября, могли прилететь спецпосланники президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер.
Россия могла ударить по самолету в Жулянах — что известно
О том, что Россия ударила по самолету в Жулянах, сообщает нардеп Алексей Гончаренко. По его данным, прилет (именно прибытие самолетом) посланцев США в аэропорт Борисполь на самолете, находился на этапе согласования.
"Американцы сомневались, но были достаточно близки, чтобы согласиться. И вот несколько минут назад россияне ударили дроном по самолету в Жулянах. Поэтому, скорее всего, Виткофф и Кушнер приедут в Киев в воскресенье", — пишет Гончаренко, акцентируя слово "приедут".
В сети публикуют кадры последствий удара РФ по аэропорту Жуляны. Оттуда поднимается густой черный столб дыма.
Мэр Киева Виталий Кличко скупо высказался по поводу инцидента. Он написал, что в Соломенском районе есть возгорание на территории нежилой застройки. "Жуляны" расположены именно в Соломенском районе.
Блогер, волонтер, советник министра обороны Украины Сергей Стерненко объяснил, откуда в Жулянах мог быть самолет. Он напомнил, что рядом расположен музей с самолетами.
"Во-первых, это же аэропорт. Во-вторых, не все, далеко не все гражданские борта успели эвакуировать до полномасштабного вторжения, поэтому многие из них остались в Украине. А еще есть нерабочие самолеты. А еще там же рядом музей с самолетами. Поэтому не удивляйтесь", — написал он.
Остались ли самолеты в аэропорту Жуляны и как он выглядит после начала "полномасштабки"
В феврале 2022 года авиакомпания Wizz Air базировала в украинских аэропортах четыре самолета Airbus A320. Три в ночь полномасштабного вторжения РФ находились в аэропорту Киев (Жуляны).
Как в 2023 году сообщил глава лоукостера Йожеф Варади, двигатели из двух самолетов переправили в Польшу. Оставался один самолет, он был в хорошем состоянии, но были проблемы с его безопасным вывозом из Украины.
В мае 2023 года издание avianews опубликовало спутниковые снимки аэропорта "Жуляны". Взлетная полоса была заблокирована автобусами, заправщиками, снегоуборочной техникой и даже багажными тележками.
Блокировка торца полосы была дополнительно усилена с помощью пяти самолетов, в том числе бизнес-джетов и пассажирского Ан-148.
На спутниковых снимках было видно, что все стоянки у терминалов аэропорта "Киев" пустые. Самолеты от построек отбуксировали на отдаленные перроны. По характерной расцветке можно распознать три Airbus A320 лоукостера Wizz Air.
Что известно об аэропорте "Жуляны"
Аэропорт "Киев" имени Игоря Сикорского (Жуляны) – международный аэропорт столицы Украины. Перед началом чемпионата ЕВРО-2012 был построен Международный терминал "А", обслуживавший все международные рейсы. Также в 2013 году был введен в эксплуатацию терминал внутренних рейсов "Д" и бизнес терминал "Б". Все терминалы находятся в частном управлении.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что аэропорты в Киеве и Львове готовы возобновить работу за несколько недель, как только будут решены вопросы безопасности. Оба находятся в рабочем состоянии.