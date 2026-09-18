Наплевать на мнение людей. Какая главная причина отказа от перехода на "зимнее время"

Европейские чиновники не спешат менять устоявшуюся практику

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Перевод часов на зимнее время, несмотря на всю неоднозначность этого процесса, является устоявшейся практикой не только в Украине, но и в Европе. Там, несмотря на большое количество сторонников этой идеи, не спешат отменять перевод часов.

Телеграф рассказывает, в чем причина отказа от отмены этой практики.

Причина не мнения людей?

В 2018 году Еврокомиссия провела самый большой опрос в истории ЕС: 84% из 4,6 млн человек проголосовали за отмену перевода часов. Европейский парламент даже одобрил отмену перевода с 2021 года. Но все так и остается без изменений.

Оказалось, что главными противниками единого времени в ЕС бюрократия и логистика. Испания ведь хочет жить по европейскому времени, Польша по своему, а страны Балтии не хотят разрыва во временных рамках со Скандинавией. К тому же, если позволить каждой стране выбрать свое время, единый рынок ЕС развалится: поезда, авиарейсы, расписание бирж и цепочки поставок окажутся в хаосе из-за дикой мозаики часовых поясов.

В Украине закон не подписан до настоящего времени

В Украине уже не первый год продолжаются дискуссии об отмене перевода часов на зимнее и летнее время. В июле 2024 года Верховная Рада даже приняла законопроект №4201 об отмене сезонного перевода стрелок. Однако этот закон до сих пор так и не вступил в силу.

Законопроект находится на подписи президента

После голосования парламента президент Владимир Зеленский так и не подписал этот документ. Основанием для этого называют шквал критики со стороны экспертов и общественности и нежелание увеличивать разрыв во времени с Европейским союзом, который также все еще переводит часы. Более того, по мнению некоторых экспертов, фиксация постоянного "зимнего" времени привела бы к увеличению нагрузки на и так поврежденную энергосистему в летние вечерние часы.

В результате неподписания закона президентом, в Украине сохраняется ежегодный переход на зимнее и летнее время. В ночь на 25 октября стрелки снова будут переведены на один час назад.

В октябре часы переведут на зимнее время

Ранее "Телеграф" рассказывал, что перевод стрелок часов на "зимнее" и "летнее" время сначала был шуткой.