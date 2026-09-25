Опыт не нужен: на какой работе украинцам дают бронь и зарплату более 30 тысяч

Работать нужно на складе строительных материалов

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Пока в Киевской области пенсионерам предлагают работу за приятную зарплату и жилье, жителям Харькова обещают официальное трудоустройство с зарплатой до 33 тысяч гривен в месяц и бронированием от мобилизации. Более того, для того, чтобы получить эту работу, кандидатам даже не нужно иметь специфический опыт.

Более подробно о том, чем именно для этого придется заниматься, расскажет "Телеграф " со ссылкой на соответствующую вакансию на сайте Work.ua.

Заманчивая вакансия была открыта компанией "Атлант Стройматериалы". Работодатель ищет работника на должность грузчика-комплектовщика и, как отмечено в объявлении, готов рассмотреть кандидатов без опыта работы.

Вакансия предусматривает полную занятость, стандартный график 5/2 и рабочий день с 08:00 до 17:00. При этом две субботы в месяц рабочие, а воскресенье всегда выходное.

Сколько платят

Вакансии указана зарплата 28 000–33 000 гривен после всех отчислений. В то же время, на испытательном сроке работодатель отмечает оплату от 25 000 гривен, а в дальнейшем заработок будет зависеть от количества комплектаций.

Интересно, как долго будет вакантным это место

Среди преимуществ вакансии отдельно указанное бронирование от мобилизации. Также работникам обещают стабильную работу в компании, более 20 лет работающей на рынке строительных материалов Украины.

Для сотрудников предусмотрены дополнительные бонусы. В частности, у компании есть раздевалка, душевая и комната отдыха, корпоративная скидка на питание в ресторане, бесплатное посещение спортивного зала, а также чай и кофе.

Что нужно делать

Основная задача работника – комплектовать заказы в соответствии со списками, поддерживать порядок на складе и загружать и разгружать машины.

При этом специального опыта работы работодатель не требует. Среди основных пожеланий к кандидату – внимательность, ответственность, организованность и физическая выносливость.

Напомним, как ранее рассказывал "Телеграф", украинцев зовут на прибыльную работу с зарплатой 70 тысяч с броней от мобилизации.