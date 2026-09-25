Не все годы могли засчитать: как проверить свой страховой стаж онлайн

Данные о стаже могут быть внесены некорректно, и это повлияет на пенсию.

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Без достаточного страхового стажа выйти на пенсию вовремя не получится. Проверить наличие всех отработанных лет и правильность записей можно самостоятельно из дома.

Данные доступны на веб-ресурсе Пенсионного фонда или через портал "Дия". Для проверки через кабинет гражданина требуются справки ОК-5 или ОК-7, которые можно получить бесплатно.

Как проверить стаж через портал ПФУ

Полную информацию содержит веб-портал Пенсионного фонда. На странице portal.pfu.gov.ua следует авторизироваться с помощью КЭП (квалифицированной электронной подписи), через банк с помощью BankID (ID.GOV.UA) или "Дия. Подпись", после чего перейти к собственному профилю.

Под основными данными размещен раздел "Страховые данные, имеющиеся в РЗО" и подраздел "Общий страховой стаж".

Где в профиле искать стаж на портале ПФУ

В этом разделе отображается автоматический подсчет общего стажа. Если указанная цифра вызывает сомнения, проверьте вкладку "Мой страховой стаж". Там зафиксированы периоды работы с 2004 года по разным работодателям. Данные до начала 2004 года вносили на основе оцифровки трудовой книжки. При отсутствии информации или ошибок следует обращаться в Пенсионный фонд.

Как проверить стаж через портал "Дия"

Авторизируйтесь в кабинете гражданина на diia.gov.ua с помощью электронной подписи или BankID (или зарегистрируйтесь, если это делаете впервые). В меню "Услуги" выберите нужный документ: "Справка ОК-5" или "Справка ОК-7". Проверьте данные в профиле и отправьте запрос.

Справка ОК-5

Документ формирует выписку за период с 2000 года. В нем указаны размеры заработной платы, определен страховой стаж и сведения об уплате взносов.

"На основании этой справки застрахованное лицо получает информацию о приобретенной страховой и заработной плате, которая будет учтена при назначении пенсии. Она более информативна и отражает данные, содержащиеся в персональной учетной карточке застрахованного лица в системе персонифицированного учета Пенсионного фонда Украины", — говорится в разъяснении ПФУ.

Справка ОК-7

Содержит суммы заработной платы, с которой платили ЕСВ, и страховой стаж с 2011 года. Она необходима для подтверждения свежих данных – например, при начислении больничных или пособий по безработице.

В случае обнаружения ошибок данные корректируют через Пенсионный фонд.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что пенсионеры, накопившие страховой стаж сверх обязательной нормы, имеют право на надбавку — ее исчисляют по единой формуле в размере 1% за каждый дополнительный полный год работы. Как разъясняют юристы, претендовать на доплату за сверхурочный стаж могут мужчины старше 35 лет стажа и женщины, отработавшие более 30 лет. В то же время, максимальный размер выплаты ограничен копеечной суммой.