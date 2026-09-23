Интернет исчез, но вы будете в сети: простые способы вернуть Wi-Fi на ноутбук и телефон за пару минут

Современные технологии не оставят вас без Интернета

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

На фоне российских ударов по дата-центрам в Киеве важно оставаться "в сети". Известно, что в столице в результате атак РФ возникли перебои в работе части интернет-провайдеров.

Если кабельный интернет "упал", то его можно быстро заменить на мобильный или резервный. "Телеграф" рассказывает, как вернуть сеть, если домашний провайдер "отключен".

Сделать из смартфона полноценный роутер

Самый быстрый способ восстановить интернет для ноутбука, ПК или смарт-ТВ – раздать его с мобильного.

Настройка точки доступа:

На iPhone (iOS):

Перейдите в Настройки. Собственный хот-спот.

Включите переключатель "Разрешить другим подключаться".

Установите пароль и подключитесь с другого устройства к созданной сети Wi-Fi.

Если нужно подключить ПК без Wi-Fi: подключите iPhone кабелем Lightning/Type-C к компьютеру и выберите "Только USB".

На Android:

Перейдите в Настройки Мобильная сеть (или Подключение) Точка доступа Wi-Fi (Hotspot).

Включите режим и задайте имя сети и пароль.

Для раздачи на ПК без Wi-Fi: подключите телефон кабелем USB к компьютеру, зайдите в тот же раздел настроек и включите USB-модем. Компьютер воспримет телефон в качестве проводной сетевой карты.

Экономия трафика и заряда (критически важные настройки)

При раздаче мобильного интернета базовая станция и аккумулятор смартфона работают под максимальной нагрузкой, а ноутбуки могут "съесть" 10 ГБ в считанные минуты из-за фоновых обновлений.

Что нужно сделать сразу:

Включить "Лимитное подключение" на ПК:

Windows 10/11: Параметры Сеть и Интернет Wi-Fi. Нажмите на подключенную сеть Включите "Лимитное подключение" (Metered connection). Это остановит загрузку обновлений Windows и фоновых программ.

macOS: Системные параметры Wi-Fi — Нажмите "Детали" возле вашей сети — Включите "Режим экономии данных" (Low Data Mode).

Защитить аккумулятор телефона:

Не держите телефон в чехле во время активной раздачи – он сильно нагревается.

Положите телефон поближе к окну (где лучший прием 4G), но подальше от прямых солнечных лучей и источников тепла.

Если "упала" сеть вашего мобильного оператора

Если связь оператора исчезла или работает слишком медленно, воспользуйтесь Национальным роумингом (бесплатная услуга, доступная всем):

Зайдите в Настройки — Мобильная связь / Сети.

Выключите "Автоматический выбор сети".

Подождите 10–30 секунд, пока устройство найдет доступные сети, и выберите другой оператор (Vodafone, Kyivstar или Lifecell) вручную.

Убедитесь в том, что включена функция "Роуминг данных" в настройках SIM-карты.

Резервное подключение для дома за 5 минут (eSIM)

Если в вашем смартфоне есть поддержка eSIM (виртуальной SIM-карты), не обязательно бежать в магазин за физической картой другого оператора, где есть связь:

Загрузите приложение любого другого оператора (Kyivstar, Vodafone, Lifecell).

Купите цифровой тариф eSIM непосредственно в приложении (активация занимает до 5 минут).

Добавьте новый профиль в телефон и переключайте мобильные данные на оператора, чья вышка сейчас имеет питание и свободный канал.

Автономный вариант: 4G-роутер + павербанк

Если домашний интернет необходим всей семье или нескольким устройствам одновременно, раздавать с одного смартфона неэффективно.

4G-роутер с SIM-картой: портативный карманный Wi-Fi роутер (или стационарный 4G-роутер с SIM-картой), питание которого можно подать от обычного павербанка через кабель USB-DC. Он держит более стабильную сеть, чем телефон и не разряжает ваш основной смартфон.

Антенна для усиления: Если сигнал 4G слаб из-за повреждения ближних башен, к роутеру можно подключить внешнюю комнатную или заоконную 4G-антенну (MIMO).

Чек-лист: что подготовить заранее

USB-кабель для подключения смартфона к компьютеру в режиме проводного модема.

Дополнительная SIM-карта или настройка eSIM другого оператора с положительным балансом.

Загружены офлайн-карты (Google Maps, Maps.me) на случай полного исчезновения интернета.

FM-радио/приложение радио — если связь полностью исчезнет, ​​оперативная информация будет транслироваться на FM-частотах (для прослушивания на смартфоне нужны проводные наушники, выполняющие роль антенны).

Ситуация с интернетом 23 сентября

Провайдер "Павутина" сообщил о масштабной аварии после российского обстрела, в результате которого были повреждены дата-центры. В связи с этим часть пользователей может остаться без связи. Однако специалисты делают все возможное, чтобы исправить ситуацию.

Пост "Павутини" в Telegram

Пост "Павутини" в Telegram

В UTELS рассказали о повреждении дата-центра в Киеве, где размещено основное оборудование провайдера. Оно обесточено, из-за чего возможны перебои в работе сети и отсутствие услуг у части абонентов.

Пост UTELS в Telegram

Ранее народный депутат Украины Александр Федиенко в комментарии "Телеграфу" высказался об ударах РФ по крупным операторам связи. По его словам, с Интернетом в Украине все будет нормально.