Ракетная атака на Одесскую область и взрывы в других регионах: что известно о ночном обстреле
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В Киевской области фиксировали реактивные беспилотники, в Харьковской области прогремел взрыв
В ночь на 19 ноября Россия массированно атаковала Одесскую область ракетами и дронами. Взрывы также прогремели в Вышгороде и Чугуевской общине, а в Запорожье удары вызвали пожары и ранения людей. В Одесской области атака продолжается, сохраняется угроза применения управляемых авиабомб.
Одесская область: ракеты и дроны в районе побережья
Область находилась под массированной комбинированной атакой. Воздушные силы ВСУ сообщили о баллистической ракете в направлении Черноморска. Дроны фиксировали, в частности, в районе Затоки и Каролино-Бугаза, а также на других направлениях в области.
На момент подготовки материала атака на Одесскую область не завершилась. Вероятно применение КАБов.
Киевщина, Винниччина и Харьковщина: реактивные БПЛА и взрывы
В Киевской области фиксировали реактивные беспилотники, в Вышгороде прозвучал взрыв. Мониторинговый канал monitorwar предупреждал о снижении реактивного БПЛА над городом.
В Харьковской области взрыв прозвучал в Чугуевской общине. В Винницкой области взрыв слышали в Гайсине. По данным местных телеграм-каналов, на месте взрыва – пожар.
Запорожье: двое раненых и пожары в частном секторе
Российские войска атаковали Запорожье. Сначала стало известно о раненой женщине, которой оказали помощь на месте, сообщили в Запорожской ОВА.
Позже число травмированных выросло до двух – еще пострадал мужчина.
В результате ударов загорелись три частных дома и автомобиль. На опубликованных областной военной администрацией снимках видны разрушенные стены и крыши, обломки во дворах и очаги огня.
Как сообщал "Телеграф", днем 18 ноября Россия наносила удары по центральной части Одессы. Есть погибшие.