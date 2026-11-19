В Киевской области фиксировали реактивные беспилотники, в Харьковской области прогремел взрыв

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В ночь на 19 ноября Россия массированно атаковала Одесскую область ракетами и дронами. Взрывы также прогремели в Вышгороде и Чугуевской общине, а в Запорожье удары вызвали пожары и ранения людей. В Одесской области атака продолжается, сохраняется угроза применения управляемых авиабомб.

Одесская область: ракеты и дроны в районе побережья

Область находилась под массированной комбинированной атакой. Воздушные силы ВСУ сообщили о баллистической ракете в направлении Черноморска. Дроны фиксировали, в частности, в районе Затоки и Каролино-Бугаза, а также на других направлениях в области.

На момент подготовки материала атака на Одесскую область не завершилась. Вероятно применение КАБов.

Киевщина, Винниччина и Харьковщина: реактивные БПЛА и взрывы

В Киевской области фиксировали реактивные беспилотники, в Вышгороде прозвучал взрыв. Мониторинговый канал monitorwar предупреждал о снижении реактивного БПЛА над городом.

В Харьковской области взрыв прозвучал в Чугуевской общине. В Винницкой области взрыв слышали в Гайсине. По данным местных телеграм-каналов, на месте взрыва – пожар.

Запорожье: двое раненых и пожары в частном секторе

Российские войска атаковали Запорожье. Сначала стало известно о раненой женщине, которой оказали помощь на месте, сообщили в Запорожской ОВА.

Российские удары повредили частную застройку Запорожья

Позже число травмированных выросло до двух – еще пострадал мужчина.

После ночной атаки в Запорожье вспыхнули пожары

В результате ударов загорелись три частных дома и автомобиль. На опубликованных областной военной администрацией снимках видны разрушенные стены и крыши, обломки во дворах и очаги огня.

Как сообщал "Телеграф", днем 18 ноября Россия наносила удары по центральной части Одессы. Есть погибшие.