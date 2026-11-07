Секреты "Укрэнерго": в чем разница между экстренными и аварийными отключениями

Почему электричество отключают без предупреждения

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Экстренные отключения света – это разновидность аварийных: их вводят, когда нужно дополнительно сбалансировать всю энергосистему. Аварийные отключения также бывают локальными, если балансировать систему требуется только в отдельных регионах.

Необходимость в таких ограничениях возникает, в частности, из-за российских обстрелов энергетической инфраструктуры Украины. Разницу объясняет ZAXID.NET.

Когда вводят аварийные и экстренные отключения

Аварийные ограничения применяют, когда в конкретный момент необходимо быстро сбалансировать энергосистему, ограничив большую мощность потребления. Обычно к этому приводят российские удары по энергосетям, после которых энергетикам приходится оперативно реагировать на изменение ситуации.

Объем электроэнергии, который потребуется ограничить в регионе, заранее неизвестен. Поэтому для таких отключений нельзя заблаговременно назвать точное время начала и продолжительность: они зависят от необходимости восстановить баланс в системе.

Различие между экстренными и локальными аварийными отключениями – в масштабе задачи. В первом случае "Укрэнерго" требуется дополнительная балансировка всей системы, во втором – отдельных регионов. Слово "аварийные" объединяет оба этих вида ограничений.

Чем отключения по графику отличаются от аварийных

Плановые, или почасовые, отключения вводят при дефиците электроэнергии в энергосистеме. Для них заранее разрабатывают графики и определяют объем потребления, который необходимо ограничить в конкретном регионе.

Такие отключения длятся около 4 часов. Еще примерно 30 минут в ту или другую сторону отводят на переключение потребителей – этим объясняется указанный для графиков интервал ±30 минут.

Главное отличие для потребителя – возможность заранее ориентироваться во времени. При почасовом режиме есть подготовленный график, тогда как при аварийном ограничении решение нужно выполнить оперативно, без заранее известного времени включения и выключения.

Для чего нужны превентивные отключения

Отдельно энергетики применяют превентивные отключения – до возможного повреждения энергообъектов. Их задача – предотвратить более масштабные аварии во время обстрелов: если работающий на полной мощности объект внезапно выйдет из строя, это вызовет резкое нарушение баланса энергосистемы.

Команду на такие отключения дает НЭК "Укрэнерго", получив от военных предупреждение о потенциальной атаке на энергетическую инфраструктуру. Когда угроза исчезает, после отбоя тревоги электроснабжение восстанавливают.

Как сообщал "Телеграф", российские войска систематически наносят удары по одним и тем же точкам. Поэтому энергетикам приходится выжидать паузу, прежде чем начинать ликвидировать последствия атак.