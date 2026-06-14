Горит химзавод и атакована нефтебаза: где этой ночью гремели взрывы в России (фото, видео)

В соцсетях показали кадры пожаров

В ночь на 14 июня в России и на временно оккупированной территории Украины прогремели взрывы. Под ударом оказались важные объекты.

Информация об этом появилась в социальных сетях. В то же время были опубликованы фото и видео с мест происшествий.

В этом материале "Телеграф" рассказывает, где гремели взрывы и о каких последствиях уже известно.

Тульская область

Губернатор Дмитрий Миляев заявил, что фрагменты сбитых беспилотников упали на территорию одного из промышленных предприятий Новомосковска. Как стало известно, речь идет о химзаводе "Азот".

"Азот" — это российское химическое предприятие, второй по объёмам выпуска российский производитель азотных удобрений и аммиака. Компания входит в состав холдинга "Еврохим". Предприятием выпускаются минеральные удобрения, аммиак, органические пластмассы и смолы, хлор, каустическая сода, хлористый кальций, концентрированная и особой чистоты азотная кислота, аргон, метанол.

Ярославская область

Беспилотники атаковали нефтебазу "Темп" в городе Рыбинск. Комбинат входит в систему Федерального агентства по государственным резервам (Росрезерв). Объект используется для хранения запасов топлива и нефтепродуктов. Росрезерв отвечает за формирование стратегических запасов, которые Россия использует, в том числе, для войны.

Донецкая область

Взрывы гремели во временно оккупированном Иловайске.

ЖД в Смоленской области

В городе Вязьма была атакована железнодорожная инфраструктура.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Крыму после мощных взрывов пылали ключевые подстанции. Россияне перекрыли Крымский мост.