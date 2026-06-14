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Молоко, масло, йогурты и айран со скидкой до 40%: в "АТБ" обвалили цены в молочном отделе

Автор
Марина Ищенко
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Акция продлится всего несколько дней
Акция продлится всего несколько дней. Фото Коллаж "Телеграф"

Успейте купить эти продукты по выгодной цене

Сеть супермаркетов "АТБ" запустила масштабную распродажу продуктов из молочного отдела. В рамках новой акции покупатели могут неплохо сэкономить на базовых товарах, ведь скидки на некоторые позиции доходят до рекордных 40%.

"Телеграф" исследовал сайт магазина. Мы расскажем, как изменились ценники на популярные бренды и сколько стоит сливочное масло, молоко, йогурты и десерты.

Сливочное масло и сыры – скидки до 40%

Самые большие скидки на этой неделе зафиксированы в категории сливочного масла и плавленых сыров. Популярные позиции стали доступнее почти наполовину:

  • Масло "Фаворит" сладкосливочное 73% (180 г) — потеряло в цене аж -39%. Новая цена составляет 64,53 грн, тогда как раньше за него приходилось платить 106,20 грн.
  • Масло "Яготинское" сладкосливочное 73% (180 г) — подешевело на -34%. Сейчас пачка обойдется в 73,90 грн. вместо прежних 112,00 грн.
  • Линейка сырков "Molendam" (70 г) получила максимальную скидку -40%.

Молоко, кефир и кисломолочные продукты

Существенно снизилась стоимость базовых продуктов ежедневного потребления от ведущих украинских производителей:

  • Молоко "Ферма" 3,2% (0,84 кг) – продается со скидкой -31%. Акционная цена составляет 45,90 грн (старая цена — 66,90 грн).
  • Айран "Яготинский" (450 г) сбросил -34% от своей стоимости. Его цена упала до 21,60 грн по сравнению со старой ценой в 32,80 грн.
  • Кефир "Ферма" 1% (0,84 кг) и ряженка "Яготинская" 3,2% (450 г) — обе позиции получили равную скидку -30%.

Йогурты и сладкие сырки для детей и взрослых

Для любителей десертов и легких перекусов АТБ также подготовил приятные скидки на сладкую кисломолочную продукцию:

  • Сырки глазированные "Согласие" (со вкусами вишни, клубники, мака и манго) стали дешеветь на -35% и -37%. В зависимости от вкуса, одна штука сейчас стоит от 9,90 до 10,90 грн.
  • Йогурты "Галичина" в ассортименте (300 г) — предлагаются со скидкой -32%. Акционная стоимость на разные вкусы колеблется в пределах от 24,50 до 25,90 грн.

Акция уже действует на полках магазинов сети. Свежие ценники ждут покупателей во всех регионах присутствия супермаркетов.

Ранее "Телеграф" писал, как ускорить очередь в "АТБ".

Теги:
#Товар #Акция #Молочные продукты #АТБ