Обогнал Байдена: Трамп стал самым старым президентом в истории США, какие 5 мировых лидеров старше его

Рассказыаем о пяти наиболее показательных фигурах

Американскому лидеру Дональду Трампу 14 июня исполнилось 80 лет и он является самым возрастным президентом в истории США. На момент своей второй инаугурации 20 января 2025 года ему было 78 лет и 220 дней и это является абсолютным рекордом.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о пяти старейших мировых лидерах, которые являются действующими главами государств и обогнали по возрасту Трампа. К слову, до него рекорд в Штатах принадлежал Джо Байдену, который вступил в должность в 2021 году в возрасте 78 лет и 61 дня.

В целом, в настоящее время Трампа опережают на более чем десяток лет.

Действующие лидеры, которые старше Трампа: топ-5

Поль Бийя (Камерун) — 93 года . Это абсолютный рекордсмен среди действующих глав государств. Правит страной с 1982 года (почти 44 года у власти).

. Это абсолютный рекордсмен среди действующих глав государств. Правит страной с 1982 года (почти 44 года у власти). Махмуд Аббас (Палестина) — 90 лет. Действующий президент. Возглавляет Палестинскую автономию с 2005 года.

Действующий президент. Возглавляет Палестинскую автономию с 2005 года. Салман ибн Абдул-Азиз (Саудовская Аравия) — 90 лет. Действующий король. Главный долгожитель среди правящих монархов мира. На престоле с 2015 года.

Действующий король. Главный долгожитель среди правящих монархов мира. На престоле с 2015 года. Харальд V (Норвегия) — 89 лет. Действующий король. Старейший действующий монарх Европы. Правит с 1991 года.

Действующий король. Старейший действующий монарх Европы. Правит с 1991 года. Жан-Люсьен Сави де Тове (Того) — 87 лет. Действующий президент. Вступил в должность в 2025 году в рамках конституционной реформы.

5 старейших лидеров в мире. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Интересно, что в 2017 году Трампу было 70 лет и на момент инаугурации он уже был рекордсменом по возрасту. Спустя три года Байден обошел его по возрасту на выборах.

К слову, в 2023 году Трамп заявлял, что считает Байдена слишком старым для работы президентом США. На тот момент ему был 81 год.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему Трамп не изменяет своему странному стилю.