Опытный садовник раскрыл секрет щедрого урожая помидоров: все решает один сосед на грядке

Помидоры с ним растут более крепкими

Многие огородники постоянно ищут способы увеличить урожай помидоров. Кроме регулярного полива, подкормки и ухода за растениями, важную роль может играть и правильное соседство на грядке.

Опытные садоводы все чаще обращают внимание на базилик – ароматное растение, которое называют одним из лучших компаньонов для помидоров. Она хорошо растет в тех же условиях, не требует много места и может положительно влиять на развитие томатов, как написали в "podravski".

По словам садоводов, помидоры, растущие рядом с базиликом, часто образуют более крепкие кусты и дают более высокий урожай. Один из садоводов, который выращивает помидоры уже десятилетиями, рассказал, что после высадки базилика между рядами томатов заметил значительное улучшение роста растений и увеличение количества плодов.

Базилик посадили рядом с томатами. Фото: сгенерированное ИИ

Специалисты объясняют, что базилик способен привлекать полезных насекомых-опылителей и одновременно отпугивать часть вредителей, которые могут повреждать помидоры. Хотя утверждение об удвоении урожая не имеет однозначного научного подтверждения, правильно подобранное соседство растений действительно помогает создать лучшие условия для развития культуры.

Кроме базилика, рядом с помидорами часто высаживают бархатцы, календулу и петрушку. Эти растения способствуют поддержанию здорового микроклимата на огороде и помогают бороться с вредителями естественным способом.

Впрочем, эксперты напоминают: основой хорошего урожая остаются плодородная почва, достаточное количество солнечного света, своевременный полив и правильная подкормка. А базилик может стать простым и доступным дополнением.

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