Календарный сдвиг в Украине: как март "украл" у лета целый месяц

Климатологиня рассказала о важных изменениях в погоде

В Украине наблюдается уменьшение продолжительности летнего сезона. Основная причина – климатические изменения, которые фиксируют в марте.

Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказала заслуженный метеоролог Украины Вазира Мартазинова. По ее словам, именно первый месяц весны "ворует" время у других теплых месяцев.

"Летний сезон стал короче, потому что март сдвинулся. Количество дней летом уменьшилось за счет того, что март переходит в апрель", — говорит климатологиня.

Она объясняет, что фактически 30 дней марта – это не март по климатическим показателям. Первый месяц весны приходится на апрель. То есть все происходящие процессы, которые должны быть в марте, они теперь в апреле. Выходит, что характерная мартовская погода фиксируется примерно с 25 марта по 25 апреля.

"За счет этого летний сезон уменьшился", — говорит Мартазинова.

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Напомним, что метеоролог уже рассказывала о том, что в 2026 году лето не будет затяжным и очень жарким. Ведь уже в конце августа летняя погода закончится и придет значительное похолодание. Оно постепенно перерастет в заморозки в начале осени.

Ранее "Телеграф" писал, почему прогноз погоды в приложении телефона часто может отличаться от реальности. Оказывается, проблема не в синоптиках, а в модели прогностических данных, использующих приложение.