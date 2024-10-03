Узнаем о спецоперациях через 40 лет? Генерал ССО подсказал, какие удары максимально ослабят Россию

Нефтяная сфера максимально чувствительна для агрессора

Украинские спецслужбы должны наносить удары по нефтяной промышленности России и ее "теневому" флоту танкеров, чтобы максимально ослабить финансово страну-агрессора, не давать ей возможности вести войну против Украины. Но устраивать на этом пиар – не стоит.

Об этом генерал-майор запаса ВСУ, первый заместитель командующего Сил специальных операций ВСУ (2016—2019) и заместитель секретаря СНБО (2019-2020) Сергей Кривонос рассказал в эфире у экс-нардепа Борислава Березы.

По его словам, британский премьер Уинстон Черчилль сказал: "Нефть — кровь войны".

— Хотя это было сказано более 100 лет назад, абсолютно ничего не изменилось в реалиях XXI века. Линия боевого столкновения на украинской территории и Курской области России – это важный фронт, но самое важное стратегически – фронт в российском тылу, — отмечает военный.

Генерал запаса объяснил, что мы должны понять: разрушение российской экономики по добыче, переработке, транспортировке полезных ископаемых — это самое главное.

— У россиян 1800 кораблей, которые доставляют нефть и продукты ее переработки в разные страны (в том числе страны Европы) и ни одного корабля почему-то мы не сожгли, не уничтожили. И вопрос не в том, что нужно в этом признаваться. Надо этим заниматься, но об этом не говорить.

В качестве примера Сергей Кривонос привел работу израильских спецслужб, долгое проводящих "интересные", по его словам, операции.

— А о том, что сделали, они признаются через 30-40 лет. Не снимают ролики (мы не видим, кто у них руководитель), не делают пиар, а хорошо и тихо выполняют свою работу, — подытожил бывший первый заместитель командующего Сил специальных операций.

*(На самом деле фраза "Нефть — это кровь, пульсирующая по артериям войны" была упомянута в книге Юлиана Семенова "Семнадцать мгновений весны" и приписывается Адольфу Гитлеру. — Ред.)

Ранее сайт "Телеграф" писал, что Генштаб ВСУ заявил о поражении нефтебаз в трех областях РФ.