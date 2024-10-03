Дізнаємося про спецоперації через 40 років? Генерал ССО підказав, які удари максимально ослаблять Росію

Нафтова сфера є максимально чутливою для агресора

Українські спецслужби мають завдавати ударів по нафтовій промисловості Росії та її "тіньовому" флоту танкерів, щоб максимально ослабити фінансово країну-агресора, не давати їй можливості вести війну проти України. Але влаштовувати на цьому піар — не варто.

Про це генерал-майор запасу ЗСУ, перший заступник командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ (2016—2019) і заступник секретаря РНБО (2019-2020) Сергій Кривонос розповів в ефірі у екс-нардепа Борислава Берези.

За його словами, британський прем’єр Вінстон Черчіль сказав: "Нафта — кров війни".

— Хоча це було сказано більше, аніж 100 років тому, абсолютно нічого не змінилося в реаліях XХІ сторіччя. Лінія бойового зіткнення на українській території та Курської області Росії — це важливий фронт, але найважливіше стратегічно — фронт у російському тилу, — наголошує військовий.

Генерал запасу пояснив, що ми мусимо зрозуміти: руйнування російської економіки з видобування, переробки, транспортування корисних копалин — це найголовніше.

— У росіян 1800 кораблів, які доставляють нафту і продукти її переробки в різні країни (в тому числі і країни Європи) і жодного корабля чомусь ми не спалили, не знищили. І питання не в тому, що треба в цьому зізнаватися. Треба цим займатися, але про це не говорити.

Як приклад, Сергій Кривонос навів роботу ізраїльських спецслужб, які тривалий час проводять цікаві операції.

— А про те, що зробили, вони зізнаються років через 30-40. Не знімають ролики (ми не бачимо, хто у них керівник), не роблять піару, а гарно і тихо виконують свою роботу, — підсумував колишній перший заступник командувача Сил спеціальних операцій.

*(Насправді фраза "Нафта — це кров, яка пульсує артеріями війни" була згадана у книзі Юліана Семенова "Сімнадцять миттєвостей весни" і приписується Адольфу Гітлеру. — Ред.)

Раніше сайт "Телеграф" писав, що Генштаб ЗСУ заявив про ураження нафтобаз у трьох областях РФ.