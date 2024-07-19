Танкеры попали в большое ЧП в Сингапуре: при чем здесь Россия и почему это плохая новость для всего мира

Люди в сети возмущены

Недавнее столкновение двух нефтяных танкеров "теневого флота" возле Сингапура возмутило людей в сети. Ведь эти суда перевозят подсанкционную нефть, в том числе и российскую, и их авария принесет большой вред экологии.

Как писал ранее Reuters, танкер Hafnia Nile для перевозки нефтепродуктов под флагом Сингапура и Ceres I для перевозки сырой нефти под флагом Сан-Томе и Принсипи столкнулись в открытом море и загорелись.

Отмечается, что танкер Panamax Hafnia Nile перевозил около 300 000 баррелей нефти. Официальных данных о том, какую именно нефть они везли на этот раз нет, однако оба в последнее время транспортировали подсанкционное топливо из Ирана.

В сети один из пользователей написал, что, как правило, подсанкционную нефть на "теневом флоте" перевозит кто угодно.

"Дело в том, что российскую нефть возит кто угодно, исправность танкеров, условия, все на**р. Если ты готов пользоваться любой плавучей галошей, чтобы перевозить нефть, несмотря на состояние и способности танкеров, то когда-то одна из этих галош не доплывет до порта", — говорится в сообщении.

По словам Александра Карпюка, так и вышло. Два танкера столкнулись и загорелись.

Заметим, что у южной части Малайзийского полуострова распространена практика "перегона" топлива с одного судна на другое прямо на воде. Однако в этот раз что-то пошло не по плану. В то же время местные власти уверяют, что пока утечки нефти нет, но они готовы к этому.

Однако такие объяснения не удовлетворили пользователей, возмущенных отношением международных организаций к аварии, к нелегальным перевозкам и обходу санкций.

Ранее "Телеграф" писал, что Британия призвала к охоте на "теневой флот" РФ, а Большая семерка готовит новые санкции.