Странные маневры: "теневой флот" россиян не может возить нефть после новых санкций США

Российские танкеры, против которых вводятся санкции, прекращают операции по перевозке нефти

По меньшей мере, два танкера из состава российского танкерного флота вынуждены были прекратить свои действия у берегов Греции после того, как США ввели санкции против 14 связанных с Россией судов. Это может являться признаком того, что западные санкции все же подрывают торговлю российской нефтью.

Об этом пишет информационное агентство Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания судов. Отмечается, что два российских танкера, NS Creation и "Залив Амурский", вынуждены были отказаться от перевалки нефти в Лаконическом заливе у греческих берегов.

"Это не первый случай, когда участвующие в торговле российской нефтью суда странно маневрируют вскоре после введения санкций", — отмечает издание.

При этом ранее еще один танкер, связывавшийся с российским "теневым флотом", развернулся назад после попадания под санкции США. Другие танкеры, подпадавшие под санкции ранее, тоже прекращали операции по перевозке нефти.

NS Creation и "Залив Амурский" принадлежат российскому "Совкомфлоту", но только первый попал под санкции США. Оба судна обвиняются в перевозке российской нефти с нарушением ценового потолка, установленного G7.

24 февраля Соединенные Штаты ввели санкции против ведущей российской танкерной группы "Совкомфлот" (FLOT.MM), чтобы снизить российские доходы от продажи нефти, за счет которых российский террористический режим финансирует войну в Украине. "Совкомфлот", по данным США, причастен к нарушению ценового потолка на российскую нефть, а также ко лжи с целью скрыть реальную деятельность компании по уклонению от санкций.