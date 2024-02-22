Анатолий Пашинин: куда исчез, чем занимается и что говорит о войне известный актер (фото)

Российский актер уехал из страны-агрессорки еще в 2014 году

Если известный украинский актер Дмитрий Лаленков до полномасштабного вторжения России в Украину говорил, что "война никому не нужна", то российский актер Анатолий Пашинин, получивший образование в Москве, защищал территориальную целостность Украины на Донбассе еще с 2014 года. И это, несмотря на то, что российские фильмы "Даже не думай", "Адмирал", "Мы из будущего", "Грозовые ворота" демонстрировали актера как образцового солдата армии РФ.

"Телеграф" рассказывает, что актер уехал из страны-агрессорки еще в 2014 году. Вскоре он присоединился к добровольческому батальону "Арата" и пошел воевать на Донбасс на стороне Украины.

Свое участие в российско-украинской войне Пашинин комментировал так: "Чем ты еще можешь помочь, когда деньги уже кончились, а заработать их негде? Только прийти покопать, пострелять".

Анатолий Пашинин с собратьями на Донбассе

Российская пропаганда сеяла ложную информацию об актере, мол, что он погиб из-за взрыва. Мужчина только шутил из-за лживых информационных вбросов.

В свое время Анатолий Пашинин делал неоднозначные заявления, которые портили ему репутацию. В частности, фильм "Киборги" о защитниках Донецкого аэропорта он назвал "говнофильмом". Анатолий также отмечал, что сниматься в украинских фильмах он брезгует.

Пашинин защищал Украину

Также Пашинин не торопился избавляться от гражданства России. В интервью Янине Соколовой он рассказывал, что российский паспорт надежно его защищает.

"Украинский паспорт и гражданство стало какой-то сектой. Можно дать, а можно забрать. Вдруг ты не угоден руководителю секты, мы забираем у тебя этот паспорт. У меня ничего отобрать нельзя, поэтому я сильный. Я в золотой позиции нахожусь и менять ее не хочу, — подчеркивал он.

После столь громких заявлений определенный период актер не давал никаких интервью украинским СМИ.

А в 2020 году Пашинин женился на украинской юристке Олесе Задесенец. Вскоре он рассказывал, что его прежние интервью дорого обошлись его семье и подпортили репутацию.

Пашинин с женой

"Меня объявили сумасшедшим. Пережито многое, о чем здесь я написать не имею права. Но главное — тронули мою честь", — переживал актер.

После начала войны в феврале 2022 года Анатолий Пашинин на своей странице в Facebook обратился к сознательным белорусам с призывом не воевать с украинским народом.

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