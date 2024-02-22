Анатолій Пашинін: куди зник, чим займається та що каже про війну відомий актор (фото)

Російський актор виїхав з країни-агресорки ще у 2014 році

Якщо відомий український актор Дмитро Лаленков до повномасштабного вторгнення Росії в Україну говорив, що "війна непотрібна нікому", то російський актор Анатолій Пашинін, який здобув освіту у Москві, захищав територіальну цілісність України на Донбасі ще з 2014 року. І це попри те, що російські фільми "Навіть не думай", "Адмірал", "Ми з майбутнього", "Грозові ворота" демонстрували актора як зразкового солдата армії РФ.

"Телеграф" розповідає, що актор виїхав з країни-агресорки ще у 2014 році. Згодом він долучився до добровольчого батальйону "Арата" та пішов воювати на Донбас на боці України.

Свою участь у російсько-українській війні Пашинін коментував так: "Чим ти ще можеш допомогти, коли гроші вже скінчилися, а заробити їх нема де? Тільки прийти покопати, постріляти".

Анатолій Пашинін з побратимами на Донбасі

Російська пропаганда сіяла неправдиву інформацію про актора, мовляв, що він загинув через вибух. Чоловік лише жартував через брехливі інформаційні вкиди.

Свого часу Анатолій Пашинін робив неоднозначні заяви, які піді псували йому репутацію. Зокрема фільм "Кіборги" про захисників Донецького аеропорту він назвав "говнофильмом". Анатолій також наголошував, що зніматився в українських фільмах він гидується.

Пашинін захищав Україну

Також Пашинін не поспішав позбуватися російського громадянства. В інтерв’ю Яніні Соколовій він розповідав, що російський паспорт його надійно захищає.

"Український паспорт та громадянство стало якоюсь сектою. Можна дати, а можна забрати. Раптом ти не вгодний керівникові секти, ми забираємо у тебе цей паспорт. У мене нічого відібрати, тому я сильний. Я в золотій позиції знаходжусь і міняти її не хочу, — наголошував він.

Після таких гучних заяв певний період актор не давав ніяких інтерв’ю українським ЗМІ.

А в 2020 році Пашинін одружився з українською юристкою Олесою Задесенець. Згодом він розповідав, що його колишні інтерв’ю дорого обійшлися його родині та зіпсували репутацію.

Пашинін з дружиною

"Мене оголосили божевільним. Пережито багато чого, про що тут я написати не маю права. Але головне — зачепили мою честь", — переживав актор.

Після початку великої війни у лютому 2022 року Анатолій Пашинін на своїй сторінці у Facebook звернувся до свідомих білорусів із закликом не воювати з українським народом.

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