Слава Каминская возмутила сеть песней о "красивом русском муже" (видео)

Интернет-пользователи возмутились не только из-за языка звезды, но и из-за примитивности клипа

Украинская певица Слава Каминская, недавно рассекретившая имя бойфренда, выложила новое видео, которое вызвало волну обсуждений. В нем бывшая солистка группы "НеАнгелы" спела о "красивом русском муже".

На странице в Instagram поклонники творчества Славы возмутились, что женщина очень далека от украинских реалий. Пока в Украине война, рушатся города и городки, гибнут люди от вражеских обстрелов, она исполняет очень простенькие и недалекие песни о россиянах.

Слава Каминская исполнила примитивную песню

Артистка поинтересовалась у подписчиков, стоит ли выпускать песню. Интернет-пользователи возмутились не только из-за языка звезды, но и из-за примитивности клипа.

Каминская спела о красивом россиянине

"Пиар на русском языке. Это все, что вы можете?"

"Болезнь прогрессирует".

"Все равно, на каком языке, песня никакая".

"Русский — дно".

"Слава, у вас есть все для развития. Почему вы это игнорируете? Хороший голос, все хорошо, но текст, подача — ну какое-нибудь из 90-х для гопоты максимум со средним образованием, и то на 3 с минусом".

Ранее "Телеграф" писал, что певица Слава Каминская неожиданно засветилась во Львове. На снимках артистка соблазнительно и загадочно позировала с чемоданом на перроне вокзала, а также у витражного окна в солнечных лучах.