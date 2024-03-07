Слава Камінська обурила мережу піснею про "красівого русского мужа" (відео)

Інтернет-користувачі обурилися не лише через мову зірки, а й через примітивність кліпу

Українська співачка Слава Камінська, яка нещодавно розсекретила ім’я бойфренда, виклала нове відео, яке викликало хвилю обговорень. У ньому колишня солістка гурту "НеАнгели" заспівала про "красівого русского мужа".

На сторінці в Instagram шанувальники творчості Слави обурилися, що жінка дуже далека від українських реалій. Поки в Україні війна, руйнуються села та містечка, гинуть люди від ворожих обстрілів, вона виконує дуже простяцькі та поверхові пісеньки про росіян.

Слава Камінська виконала примітивну пісню

Артистка поцікавилася у підписників, чи варто випускати цю пісню. Інтернет-користувачі обурилися не лише через мову зірки, а й через примітивність кліпу.

Камінська заспівала про красивого росіянина

"Піар на російській мові. Це все, що ви можете?".

"Хвороба прогресує".

"Все одно, на якій мові, пісня ніяка".

"Російська — дно".

"Слава, у вас є все для розвитку. Чому ви це ігноруєте? Гарний голос, все гарно, але текст, подача ну якесь бє з 90-х для гопоти максимум з середньою освітою, і то на 3 з мінусом".

Раніше "Телеграф" писав, що співачка Слава Камінська неочікувано засвітилася у Львові. На знімках артистка спокусливо та загадково позувала з валізою на пероні вокзалу, а також біля вітражного вікна у сонячному промінні.