Тоня Матвиенко рассказала о контракте, который подписала ее мама перед смертью

Тоня Матвиенко не стала уточнять, с каким лейблом был подписан важный документ

Дочь легендарной Нины Матвиенко – Тоня Матвиенко — которая недавно выставила на аукцион кольцо мамы, рассказала, что Нина Митрофановна перед смертью подписала контракт с лейблом о правах на ее творческое наследие. Все удалось вовремя и правильно оформить.

В интервью "Радіо Промінь" певица уточнила, что удалось согласовать все нюансы, чтобы творческое наследие Нины Матвиенко, которому она посвятила всю свою жизнь, осталось на долгие годы. Дочь легендарной артистки уточнила, что когда мама лежала в больнице, ей позвонили по телефону из одного лейбла и предложили продать им право на все песни Нины Матвиенко.

Нина Матвиенко и ее дочь Тоня Матвиенко

"Тогда я задумалась над тем, что нужно что-то делать, потому что мамы не станет, что же тогда будет с ее творческим наследием, с тем, чему она посвятила всю свою жизнь. Решила все оформить правильно, чтобы работа мамы осталась на долгие-долгие годы. Знаете, все ее записи, диски у нас дома хранились прямо в пакетах. Я обратилась в другой лейбл, мама подписала контракт, поэтому все ее наследие есть сейчас на музыкальных платформах", — объяснила артистка.

Тоня Матвиенко не стала уточнять, о каком именно лейбле идет речь.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Тоня Матвиенко после смерти мамы посвятила ей трогательную песню. Чувственная песня называется "Сік землі".