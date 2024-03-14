Украинский актер Владимир Ращук, который служит в ВСУ, рассказал, как снялся в военной трагикомедии (фото)

В скором времени состоится премьера военной трагикомедии "Позывной "Тамада"

Украинский актер Владимир Ращук, родом из Мариуполя, пошел защищать Украину с оружием в руках, как и другие знаменитости, в том числе юморист Гарик Бирча, Константин Костышин, Алексей Тритенко и другие. Однако Владимиру удалось периодически сниматься в кино, шлифуя свое мастерство.

Недавно состоится премьера военной трагикомедии "Позывной "Тамада", где Ращук сыграл одну из главных ролей. Владимир в интервью ТСН рассказал, что эта лента рассказывает о человеке, который никогда не воевал, но не побоялся взять в руки оружие.

"Когда сейчас говорят: мы же не умеем, мы ведь никогда оружия не держали. Хочется сказать: я и мои собратья тоже не держали. И в чем-то это была жертва – не быть дома, рядом с женой, дочерью, не заниматься любимой профессией, а изучать военное дело. Так что история "Тамады" – обо мне в начале полномасштабного вторжения. Но роль, которую сыграл в сериале, – это я нынешний", — рассказал актер.

Украинские воины

Батальон "Свобода", где служит Владимир Ращук, всегда был на самых адских направлениях, поэтому своеобразную актерскую тренировку Ращук прошел в действительно экстремальных условиях.

"Самопробы я записывал под обстрелами, где-то в подвале или в блиндаже. Помог в этом друг. Я уже смеюсь, что мои собратья стали актерами, потому что постоянно прошу их подыгрывать мне", — уточнил он.

Удачная маскировка

Владимир добавил, что юмор очень спасает на войне. Соответственно, многие реальные шутки перенесли в сериал.

Вспомнил актер и о том, что психологически адаптироваться к съемочной площадке очень тяжело, когда возвращается с фронта.

"Очень необычно, иногда болезненно. Потому что иногда на проектах видишь тех, кто до сих пор оторван от реальности. По-моему, параллельно со своей профессией всем нужно овладевать военным делом", — подчеркнул мужчина.

Говоря о киноискусстве актер акцентировал внимание на том, что очень важно снимать детский контент, который имел бы идеологическое воспитание. "Мы не учим историю, а она наказывает нас за неизученные уроки", — резюмировал он.

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