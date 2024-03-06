Хореограф Дмитрий Дикусар, служащий в ВСУ, рассказал, как изменился за два года войны (фото)

Дикусар также признался, что ему не хватает любимого дела – танцев

Украинский хореограф Дмитрий Дикусар, который добровольцем отправился на фронт, рассказал о том, как война на него повлияла. Недавно он обращался к украинцам в свой день рождения.

Военный разместил в Facebook свое новое фото. Мужчина добавил, что фото было сделано во время пресс-конференции Украинской лиги ветеранов.

Военный Дмитрий Дикусар

Дикусар подчеркнул, что это было первое гражданское мероприятие за последние два года, которое он посетил. "Сегодня два года, как я полностью перешел на "военные рельсы". Думал ли я тогда, что война так затянется? Нет! Сожалею ли я о своем выборе? Тоже нет! Бесспорно, накопилась усталость, иногда сдают немного нервы, но воспоминания о погибших товарищей и вера в победу добра над злом дает толчок двигаться и не останавливаться», – написал он на своей странице.

Дикусар подчеркнул, что война тоже изменила характер. "Постоянные изменения – тактика, которую не победить", – где-то я услышал недавно. Поэтому двигаемся дальше, дорогие украинцы, и не ведемся на "дешевые" манипуляции, которые намерены нас разъединить и ослабить! Лучше помолимся за пленных, раненых и почтим павших героев! И продолжаем работать", – высказался военный.

Дмитрий также признался, что ему не хватает любимого – танцев. Он в шутку добавил, что иногда командир говорит ему, мол, танцюр, танцуй. "И я танцую", — резюмировал хореограф.

Ранее Телеграф писал, что после российского полномасштабного вторжения в защиту Украины стало немало известных людей. Кто-то пошел добровольцем, других – мобилизовали, например артиста Виталия Козловского. Недавно он рассказывал, что перевелся в другое подразделение.