Український актор Володимир Ращук, який служить в ЗСУ, розповів, як знявся у воєнній трагікомедії (фото)

Незабаром відбудеться прем’єра воєнної трагікомедії "Позивний "Тамада"

Український актор Володимир Ращук, який родом з Маріуполя, пішов захищати Україну зі зброєю в руках, як і інші знаменитості, зокрема гуморист Гарік Бірча, Костянтин Костишин, Олексій Тритенко та інші. Проте Володимирові вдалося періодично зніматися в кіно, шліфуючи свою майстерність.

Нещодавно відбудеться прем’єра воєнної трагікомедії "Позивний "Тамада", де Ращук зіграв одну з головних ролей. Володимир в інтерв’ю ТСН розповів, що ця стрічка розповідає про людину, яка ніколи не воювала, але не побоялася взяти до рук зброю.

"Коли зараз кажуть: ми ж не вміємо, ми ж ніколи зброї не тримали. Хочеться сказати: я і мої побратими теж не тримали. І в чомусь це була жертва – не бути вдома, поруч з дружиною, донькою, не займатися улюбленою професією, а вивчати військову справу. Тож, історія "Тамади" – про мене на початку повномасштабного вторгнення. Але роль, яку зіграв у серіалі, – це я теперішній", — розповів актор.

Українські воїни

Бататьон "Свобода", де служить Володимир Ращук, завжди був на найпекельніших напрямках, тому своєрідне акторське тренування Ращук пройшов у справді екстремальних умовах.

"Самопроби я записував під обстрілами, десь у підвалі чи в бліндажі. Допоміг у цьому побратим. Я вже сміюся, що мої побратими стали акторами, бо постійно прошу їх підігрувати мені", — уточнив він.

Вдале маскування

Володимир додав, що гумор дуже рятує на війні. Відповідно багато реальних жартів перенесли в серіал.

Згадав актор і про те, що психологічно адаптуватися до знімального майданчика дуже важко, коли повертається з фронту.

"Дуже незвично, інколи болюче. Бо подекуди на проєктах бачиш тих, хто досі відірваний від реальності. На мою думку, паралельно зі своєю професією усім потрібно опановувати військову справу", — підкреслив чоловік.

Говорячи про кіномистецтво актор підкреслив, що дуже важливо знімати дитячий контент, який мав би ідеологічне виховання. "Ми не вчимо історію, а вона карає нас за невивчені уроки", — резюмував він.

Раніше "Телеграф" розповідав, куди зник та чим займається Максим Неліпа. Неліпа вважає, що захист держави – це борг кожного, незалежно від професії.