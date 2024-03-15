Ани Лорак подала документы на российское гражданство — росСМИ

Похоже запроданка решила окончательно проявить свою позицию

Известная певица-запроданка Ани Лорак, которая окончательно променяла Украину на Россию с начала полномасштабного вторжения, похоже, решила закрыть вопрос с гражданством. В сети появилась информация, что артистка-предательница подала документы на смену гражданства.

Как сообщают российские СМИ и телеграмм-каналы со ссылкой на свои источники в государственных органах РФ, Ани Лорак еще в феврале подала документы на смену гражданства с украинского на российское. А судя по тому, что ранее за Лорак заступался сам спикер Путина Песков, гражданство она таки получит.

Сама певица или ее официальные представители пока не подтверждали и не опровергали информацию о смене гражданства Ани Лорак.

Отметим, что певица Ани Лорак, которая родилась на Буковине и начинала свою карьеру в Украине, уже много лет живет в РФ. С начала войны в Украине в 2014 году артистка продолжила строить карьеру в России, а после полномасштабного вторжения в 2022 году вообще долгое время отмалчивалась. А если что-то говорила на эту тему, то всегда апеллировала к тому, что она артист и любит всех своих поклонников. В Украине артистку уже давно окрестили изменницей, потому что она встала на сторону РФ в этой войне.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что "новое видео для ВСУ" от предательницы Ани Лорак взорвало сеть. Певице уже неоднократно приписывали спонсирование ВСУ.