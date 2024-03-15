Ані Лорак подала документи на російське громадянство - росЗМІ

Схоже, запроданка вирішила остаточно проявити свою позицію

Відома співачка-запроданка Ані Лорак, яка остаточно проміняла Україну на Росію з початку повномасштабного вторгнення, схоже, вирішила закрити питання громадянства. У мережі з’явилася інформація, що артистка-зрадниця подала документи на зміну громадянства на російське.

Як повідомляють російські ЗМІ та телеграм-канали з посиланням на свої джерела в державних органах РФ, Ані Лорак ще в лютому подала документи на зміну громадянства з українського на російське. А судячи з того, що раніше за Лорак заступався сам речник Путіна Пєсков, громадянство вона таки отримає.

Сама співачка чи її офіційні представники поки що не підтверджували та не спростовували інформацію про зміну громадянства Ані Лорак.

Зазначимо, що співачка Ані Лорак, яка народилася на Буковині та розпочинала свою кар’єру в Україні, вже багато років живе в РФ. З початку війни в Україні у 2014 році артистка продовжила будувати кар’єру в Росії, а після повномасштабного вторгнення у 2022 році взагалі тривалий час відмовчувалася. А якщо щось говорила на цю тему, то завжди апелювала до того, що вона артист і любить усіх своїх шанувальників. В Україні артистку вже давно охрестили зрадницею, бо вона встала на сторону РФ у цій війні.

Раніше "Телеграф" розповідав, що "нове відео для ЗСУ" від зрадниці Ані Лорак підірвало мережу. Співачки вже неодноразово приписували спонсорування ЗСУ.