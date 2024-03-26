Запроданка сбежала в Россию и очень этому рада

Украинская певица Таисия Повалий, которая получила получила подозрение от СБУ за оправдание агрессивной войны РФ против Украины, снова оскандалилась циничными заявлениями. Запроданка рассказала, как попала в Москву и что думает об "сво".

Повалий пришла на программу к пропагандисту Корчевникову и, собственно, стала инструментом российской пропаганды. Артистка заявила, что счастлива от того, что россияне вторглись в Украину, так как "ее пришли спасать".

"Удивительно, Божье провидение. Мы с сыном приехали на съемки шоу. С сумочкой, и я — зима — в шубе. Все. Но для меня было это, как спасение. Вот эта ситуация с "сво", я поняла, что меня спасают, что у меня есть шанс на жизнь. У меня выросли крылья", — рассказала Повалий, в то время, как Россия нещадно бомбит украинские города.

По словам Повалий, после начала войны он поверила, что "этот беспредел может закончится". А дальше она начала рассказывать, как ее уничтожали в Украине из-за ее пророссийской позиции, отобрали все награды и звания. Также Повалий начала нести откровенный бред о Минских договоренностях и о том, что народ обманули.

В комментариях к выпуску программы Корчевникова пользователи, не сдерживая эмоций и слов, высказали все, что думают о запроданке.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что певицу-изменницу Таисию Повалий "разбомбили" в сети за циничные высказывания. Запроданка заявила, что она "русская украинка".