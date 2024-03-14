Певицу-изменницу Таисию Повалий "разбомбили" в сети за циничные высказывания

Таисия рассказала, что она "русская украинка"

Певица-предательница Таисия Повалий, которая получила подозрение от СБУ, не прекращает шокировать украинцев циничными тезисами. Несмотря на то, что артистка получила гражданство РФ, вскоре спела "Пісню про рушник" перед россиянами, поддержала агрессивные действия России в Украине, она недавно назвала себя "русской украинкой".

В интервью одному из российских СМИ Таисия заявила, что она по-прежнему украинка, которая намерена выпустить музыкальный альбом с украинскими и российскими песнями.

Таисия Повалий рассказала, кто она есть

"Я хочу выпустить украинско-российский альбом, в котором будут и украинские, и российские песни. Вы знаете, это моя миссия. Я – российская украинка, я советско-российская украинка", — высказалась Повалий.

Эти слова очень возмутили украинцев. В комментариях люди не сдерживали эмоций и обозвали артистку, ставшую гражданкой РФ, едкими словами — "мразотой фашистской", "облезлой обезьяной" и "беспородной собакой".

Добавим, что Таисия Повалий в свое время была очень популярной певицей в Украине. Еще до начала большой войны она выбрала Россию, где начала строить потрясающую карьеру. Таисия поддержала вторжение страны-террористки в Украину, а Путина назвала "борцом с нацизмом".

Ранее украинский продюсер Олег Боднарчук предположил, что только после смерти Путина Повалий могут привлечь к ответственности перед родиной. А бывший коллега по сцене Павел Зибров возмущен тем, что у предательницы все еще остается звание Народной артистки Украины.