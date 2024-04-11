MELOVIN отмечает 27-летие: как менялся стиль эпатажного исполнителя (фото)

Артист всегда экспериментировал с внешностью и стилем

Украинский певец MELOVIN (Константин Бочаров), который рассказал о неизлечимой болезни, 11 апреля отмечает свое 27-летие. Юноша прошел непростой путь на украинскую сцену, экспериментируя со своими сценическими образами.

"Телеграф" вспомнил, как менялся стиль эпатажного артиста, громко о себе заявившего на "Х-Факторе". В 2015 году юноша попал на телевизионные кастинги и исполнил песню группы "Океан Эльзы" – "Я не здамся без бою".

MELOVIN на шоу "Х-Фактор"

Уже тогда Константин рассказывал, что с юных лет страдал от того, что окружение не понимало его способа самовыражения, неординарного стиля в одежде, он чувствовал себя белой вороной. Парень, кстати, очень давно носит свою фирменную линзу, а в начале своей карьеры запомнился как яркий платиновый блондин.

MELOVIN часто менял цвет волос

Будущий артист усердно работал и шел к своей мечте. Несмотря на мощное выступление на кастинге шестого сезона "Х-Фактора", тогда еще 18-летний певец не получил от судей исключительно положительных комментариев. Исполнитель сумел поразить фанатов и стать победителем шестого сезона, а вскоре построить успешную карьеру.

MELOVIN в образе

На Нацотборе в 2017 году MELOVIN занял третье место. Повторил он этот результат и в 2024 году. Юноша пробовал свои силы на Евровидении-2017 и принял участие в национальном отборе. Он победил в зрительском голосовании с песней Wonder, но занял только третье место.

MELOVIN на Евровидении-2017

MELOVIN еще раз принял участие в Нацотборе в следующем году и победил с песней Under The Ladder. Музыкант представил Украину на Евровидении-2018 и занял 17-е место в финале.

Летом 2021 года артист совершил каминг-аут прямо на сцене фестиваля Atlas Weekend. Он поцеловался с девушкой и парнем, а также обернулся флагом ЛГБТ. Тогда MELOVIN признавался, что стал самим собой, а затем облюбовал эпатажные образы с шипами, делал эффектный маникюр и яркий макияж.

Каминг-аут на сцене фестиваля Atlas Weekend

В начале великой войны MELOVIN активно занимался волонтерством. Показательно, что исполнитель, который является одесситом, перешел на украинский язык. Он начал ездить по Европе, организовывая благотворительные концерты, где часто поднимал флаг ЛГБТК. Артист таким образом подчеркивал, что Украина является демократическим и толерантным государством.

MELOVIN продолжает искать себя

Добавим, что музыкант всегда экспериментировал с внешностью, брился наголо, делал пирсинги и татуировки. MELOVIN был и блондином, и брюнетом, а также очень увлекся готическим стилем.

Ранее "Телеграф" писал, что MELOVIN рассказал о бисексуальности. Он подчеркнул, что не хочу слышать всю жизнь обиды в свой адрес.