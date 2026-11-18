45 метров в сутки: американцы назвали сроки строительства

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Американская компания предложила украинскому правительству относительно быстро построить тоннель под Днепром, соединяющим левый и правый берега Киева. Впрочем, реализации проекта сопротивляется украинское строительное лобби. Об этом "Телеграфу" заявил нардеп от фракции "Слуга народа" Александр Качура, через которого американская сторона обратилась с соответствующим предложением к правительству Украины.

По словам парламентария, речь идет о строительной компании Robbins, основанной в 1952 году и расположенной в штате Огайо, США.

– Это мировой лидер по производству тоннелепроходческих комплексов и компания с многолетним опытом строительства тоннелей. Они строили, например, тоннель под Ла-Маншем между Францией и Великобританией, одну из центральных веток метро в Сан-Франциско. У них есть соответствующие мощности и оборудование, которое они сами и производят, – отметил Александр Качура.

После российских атак на мосты столицы, когда варианты альтернативного сообщения между левым и правым берегом стали рассматриваться всерьез, сроки постройки подобного тоннеля в Мининфраструктуры измеряли тремя годами. Однако, по информации нардепа, американцы предлагают сделать подобный проект быстрее.

– Время, необходимое для тоннелепроходных работ, составляет в соответствии с официальным письмом примерно от 3 до 12 месяцев. У Robbins проход – 45 метров в сутки. Это не какая-либо фантазия или космические технологии. Это обычная история, ведь в мире быстро строят такие проекты. То, что у нас по 30 лет строят небольшие мосты, не означает, что в мире происходит так же, – говорит парламентарий.

Конечно, речь идет о самих работах по проходке тоннеля щитом Slurry TBM (туннелепроходческий механизированный комплекс). А кроме этого, нужны еще и геологические исследования, проектная документация, подъездные пути, коммуникации и другие приготовления, что требует времени.

Тем не менее, проектом уже заинтересовались в правительстве и провели совещание с представителями американской компании.

– Наше строительное лобби, засевшее в кабинетах чиновников, дезинформировало свое руководство, сказав, что это полностью нереальный проект. Но я думаю, что люди, которые строили тоннель под Ла-Маншем, метро по всему миру, могут оценить реальность выполнения работ не хуже них. Соответственно, проект реален. Но от крупных украинских корпораций идет очень большое сопротивление. У них нет этих технологий, а вместо этого предлагают строить новые мосты, потому что имеют необходимые для этого возможности. Но это не решает вопрос логистики. Если у врага будет задача их уничтожить, то они будут их уничтожать. Мы видим это уже сейчас, – говорит Качура.

Кроме того, американцы готовы реализовать этот проект, по словам нардепа, они также готовы привлечь международное финансирование. Кроме того, Robbins дают гарантию от 50 лет на эксплуатацию своих тоннелей.

Пропускная способность будущего тоннеля – задача вариативная.

– В зависимости от технической задачи, они готовы реализовать разные варианты. В первую очередь, эту инфраструктуру должны использовать военные, чтобы с левого на правый берег была логистика. Задача врага ведь не только в том, чтобы люди не могли на работу добраться, а в том, чтобы перебить логистику. И именно военные говорят о том, что нужны тоннели, ведь понтонные переправы в случае критической ситуации могут оказаться не эффективными. И тоннель – единственный адекватный хоть и амбициозный в перспективе выход, – резюмировал нардеп.