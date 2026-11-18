Для противодействия таким целям нужны зенитные ракеты и усиление украинской противовоздушной обороны

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Россия проводит опытные испытания реактивного беспилотника "Герань-6", который сможет разгоняться до 1000 км/ч. При такой скорости перехватить его сложно даже реактивными дронами-перехватчиками.

Об этом сообщил народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский. Он отметил, что аппарат будет нести достаточно большую боевую часть.

Почему "Герань-6" будет сложно перехватить

По словам Вениславского, российские "Герань-5" и "Герань-6" по характеристикам фактически приближаются к крылатым ракетам. Реактивные беспилотники летят со скоростью 500–1000 км/ч. Если цель движется со скоростью около 800 км/ч, перехватчик должен лететь как минимум так же быстро, что делает кинетическое уничтожение чрезвычайно сложной технологической задачей.

Самым эффективным способом противодействия таким целям депутат назвал ракеты "земля – воздух" и "воздух – воздух", которые запускают с наземных систем ПВО или самолетов. Вениславский подчеркнул важность усиления ПВО и привлечения партнеров для увеличения количества зенитных ракет.

Разработали за месяц: что известно о характеристиках "Герани-6"

Первое упоминание о разработке "Герани-6" появилось в октябре – сообщение о том, что российские конструкторские бюро получили соответствующее задание. Тогда речь шла о двух запланированных модификациях – с боевыми частями массой 300 кг и 600 кг. Среди заявленных особенностей – заход на цель по баллистической траектории со значительной высоты и дальность, которая покроет всю территорию Украины. Тогда прогнозировали появление этих дронов уже в июне 2027 года, а начало полноценного масштабного производства апробированных образцов – в середине 2028 года.

Для "Герани-6" заявлена боевая часть массой до 600 кг

В российских источниках называют другие сроки и сравнивают "Герань-6" с ракетным комплексом "Искандер".

"По данным иностранной разведки, в 2027 году на арену выйдет "Герань-6" – турбореактивный дрон с огромной боевой частью массой 600 кг. Это уже сопоставимо с ракетами комплекса "Искандер"", – утверждают российские авторы. Отметим, у крылатых "Искандеров" боевая часть – около 450 кг.

Чем "Герань-6" отличается от предыдущих

Такая боевая часть действительно чрезвычайно опасна. Для сравнения: в характеристиках предыдущей "Герани-4" Главное управление разведки Минобороны Украины указывает боевую часть массой 90 кг, максимальную скорость 450 км/ч, дальность 770 км и высоту полета до 4 км. Заявленные для "Герани-6" параметры означают угрозу значительно более мощного удара и более сложного перехвата.

"Герань-5" в версии К5-К уже развивает скорость до 1000 км/ч

Заявленная для нового аппарата скорость уже доступна одной из модификаций предыдущего поколения. Как ранее писал "Телеграф", Россия начала применять реактивную "Герань-5" К5-К, которую ГУР классифицировало как малогабаритную крылатую ракету. О ее применении разведка сообщила 9 ноября.

"Верхний предел высоты полета увеличился с 5 до 6 км, крейсерская скорость выросла до более чем 450 км/ч, а максимальная во время отдельных маневров может достигать 1000 км/ч", — говорилось в характеристиках.

В исследованном образце стояла термобарическая боевая часть ТББЧ-90: ее взрыв опасен сочетанием высокой температуры и давления, а внутри здания ударная волна отражается от стен и перекрытий, усиливая разрушения.

Как сообщал "Телеграф", Россия выпускает примерно 2,5–3 тысячи реактивных ударных беспилотников в месяц. Для уничтожения такого аппарата Украина может использовать ракету стоимостью 300–500 тысяч долларов, а иногда – около миллиона. Это реактивные "Герани" предыдущих моделей. Они разгонялись до гораздо меньших крейсерских скоростей: 300–370 км/ч для "Герани-3", до 450 км/ч для "Герани-4" и 450–600 км/ч.