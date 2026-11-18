Видео с бодикамеры может стать главным доказательством в суде

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Бодикамеры ТЦК обязательны, но запись выдается не автоматически, а хранится только 30 дней. Что делать гражданину, желающему пересмотреть запись или обжаловать действия военных, "Телеграф" выяснил у старшего военного юриста ЮК "Приходько и партнеры" Даниила Гончаренко. Он рассказал, куда писать, что требовать и как поступить, если камера "не работала".

Камера должна работать с первой секунды: что изменилось с 1 сентября 2025 года

С 1 сентября 2025 года бодикамеры стали обязательными для представителей ТЦК и СП (территориальных центров комплектования и социальной поддержки), работающих в группах оповещения. Об этом Даниил Гончаренко рассказал в эксклюзивном комментарии "Телеграфу".

"Видеофиксация должна осуществляться, в частности, при проверке военно-учетных документов и вручении повесток", — говорит эксперт.

По приказу Минобороны № 532 запись включается, как только работник начинает исполнять обязанности, и идет непрерывно до завершения мероприятий. Военный также должен сообщить человеку, что его снимают.

Исключения тоже есть. Камеру могут отключить, когда в кадр попадают военные объекты или информация с ограниченным доступом, а также для личных нужд военнослужащего.

Для полицейских действует приказ МВД № 1026. Выданный портативный видеорегистратор включается с начала службы или специальной полицейской операции и ведет запись до завершения. Но есть нюанс.

"Нужно различать обязанность использования выданного видеорегистратора и наличие такого устройства у каждого полицейского", — отмечает Гончаренко.

Отдельно пункт 52 Порядка, утвержденного постановлением Кабмина №560, требует фото- и видеофиксации проверки военно-учетных документов. Ее ведет представитель ТЦК или полицейский, также с определенными исключениями.

Показать видео на месте не обязаны, но законный путь есть

Требовать показать запись прямо во время задержания бесполезно.

"Безусловной обязанности немедленно демонстрировать видео законодательство не предусматривает", — объясняет юрист. Вместе с тем право на доступ к записи с собственным участием у гражданина есть.

Решение о просмотре, копировании и выдаче видео ТЦК принимает руководитель соответствующего центра комплектования. Так записано в приказе №532.

Для запроса есть еще два основания:

статья 8 Закона "О защите персональных данных" гарантирует доступ к собственным персональным данным, поэтому в запросе следует объяснить, зачем нужна запись, например, для защиты своих прав;

гарантирует доступ к собственным персональным данным, поэтому в запросе следует объяснить, зачем нужна запись, например, для защиты своих прав; статья 268 КУоАП дает право ознакомиться с материалами дела, если видео уже приобщили к делу об админправонарушении.

Куда писать: адрес, дата и отдельное требование о сохранении

Копия записи тоже не выдадут автоматически. Приказ Минобороны №532 и приказ МВД №1026 предусматривают выдачу видео по мотивированным запросам.

Куда обращаться, зависит от того, кто был во время задержания:

ТЦК – в соответствующий территориальный центр комплектования и социальной поддержки;

– в соответствующий территориальный центр комплектования и социальной поддержки; полиция — в орган или подразделение Национальной полиции, где служит полицейский, который вел запись;

— в орган или подразделение Национальной полиции, где служит полицейский, который вел запись; обе структуры – отдельные запросы и в ТЦК, и в полицию.

В обращении укажите дату, примерное время и место происшествия, опишите обстоятельства, а по возможности добавьте данные должностных лиц или служебного автомобиля. Подать запрос можно лично через канцелярию, по почте или по официальным электронным каналам органа.

"Важно не просто просить предоставить видеозапись, но отдельно требовать обеспечить ее сохранность, не допускать удаления и сообщить о наличии соответствующих материалов", — акцентирует Гончаренко.

Время пошло: как сохранить запись дольше 30 дней

Срок хранения видео с бодикамерами ТЦК составляет 30 дней. Его считают от даты загрузки записи на сервер, говорится в приказе №532.

Руководитель ТЦК может продлить срок, если запись требуется для рассмотрения жалобы, служебного расследования, уголовного производства или дела об админправонарушении. Юрист называет это одним из важнейших практических вопросов.

Что советует Гончаренко:

Как можно быстрее подать письменное заявление о сохранении видео. Прямо указать, что запись может быть доказательством возможных неправомерных действий должностных лиц и потребовать сохранить ее до завершения проверки или суда. Одновременно подать жалобу на действия должностных лиц и получить подтверждение регистрации обращения. Если дело уже в суде, заявить ходатайство об истребовании видео, а при наличии оснований – об обеспечении доказательств.

Само заявление еще не гарантирует продления срока. Поэтому юрист советует следить за его рассмотрением и, если удастся, получить письменное подтверждение решения о сохранении материалов.

Отказали в видео: три причины, которые закон разрешает, и три адреса для жалобы

В доступе к записи могут отказать, если в видеозаписи есть закрытые данные. По словам эксперта, это персональные данные других лиц, сведения, разглашение которых может навредить обороноспособности, и материалы уголовного производства. Доступ к ним регулирует уголовное процессуальное законодательство.

Орган также может сообщить, что запись отсутствует, не создавалась или не находится в его владении.

Гончаренко ссылается на статью 6 Закона "О доступе к публичной информации": можно ограничить информацию, а не весь документ. Поэтому присутствие в кадре других людей или должностных лиц не означает, что закрытой должна быть вся запись.

"Отказ из-за ограниченного доступа должен быть должным образом обоснован", — подчеркивает юрист. По возможности человеку могут показать часть видео, где нет закрытых данных.

Неправомерный отказ можно обжаловать:

у руководства соответствующего органа;

у Уполномоченного Верховной Рады по правам человека;

в административном суде.

"Камера не работала": что требовать, если записи нет

Если в ТЦК или в полиции говорят, что записи нет, гражданину следует требовать письменное объяснение причин. Гончаренко советует выяснить, имел ли работник бодикамеру, выдавали ли ему устройство в день происшествия, есть ли записи о технических неисправностях и загружали ли материалы на сервер.

При необходимости можно проверить журналы выдачи видеорегистраторов, учет цифровой информации и сведения о неисправностях.

"Если будет установлено, что должностное лицо вопреки обязательным правилам не осуществляло видеофиксацию или самовольно выключило устройство, это может служить основанием для служебной проверки и дисциплинарной ответственности", — отмечает эксперт.

Видео с бодикамеры в суде: какую копию брать и чего не делать

Записи с бодикамер можно использовать в качестве доказательств в судебных производствах. По словам Даниила Гончаренко, статья 99 Кодекса административного судопроизводства позволяет представлять электронные доказательства, к которым относятся и видеозаписи. Статья 251 КУоАП допускает видеофиксацию как доказательство по делам об админправонарушении.

Из видео можно установить, предъявили ли должностные лица документы, соблюдали ли процедуры проверки, применяли ли силу, были ли основания для задержания и какие действия совершали участники происшествия.

Суд оценивает каждую запись по принадлежности, допустимости, достоверности и связи с обстоятельствами дела. Проще говоря, он смотрит, касается ли видео дела, можно ли его использовать как доказательство и можно ли ему верить.

"Желательно получать оригинальный файл или надлежащую электронную копию, хранить сведения об источнике и времени записи и избегать любого редактирования материалов", — советует Гончаренко.

Из-за ограниченных сроков хранения юрист советует не медлить с обращением: своевременно сохраненная запись и законный доступ к ней могут стать главным аргументом в деле.