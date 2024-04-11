MELOVIN святкує 27-річчя: як змінювався стиль епатажного виконавця (фото)

Артист завжди експериментував із зовнішністю та стилем

Український співак MELOVIN (Костянтин Бочаров), який розповідав про невиліковну хворобу, 11 квітня святкує своє 27-річчя. Юнак пройшов непростий шлях на українську сцену, експериментуючи зі своїми сценічними образами.

"Телеграф" пригадав, як змінювався стиль епатажного артиста, який гучно про себе заявив на "Х-Факторі". В 2015 році юнак потрапив на телевізійні кастинги та виконав пісню гурту "Океан Ельзи" – "Я не здамся без бою".

MELOVIN на шоу "Х-Фактор"

Уже тоді Костянтин розповідав, що з юних років страждав від того, що оточення не розуміло його способу самовираження, неординарного стилю в одязі, він почувався білою вороною. Хлопець, до речі, дуже давно носить свою фірмову лінзу на одному оці, а на початку своєї кар’єри запам’ятався як яскравий платиновий блондин.

MELOVIN часто змінював колір волосся

Майбутній артист старанно працював і йшов до своєї мрії. Попри потужний виступ на кастингу шостого сезону "Х-Фактору", тоді ще 18-річний співак не отримав від суддів винятково позитивних коментарів. Виконавець зумів завоювати серця фанів і стати переможцем шостого сезону, а згодом побудувати успішну кар’єру.

MELOVIN в образі

На Нацвідборі у 2017 році MELOVIN посів третє місце. Повторив він цей результат і в 2024-му. Юнак пробував свої сили на Євробаченні-2017 та взяв участь у Національному відборі. Він переміг у глядацькому голосуванні з піснею Wonder, але посів лише третє місце.

MELOVIN на Євробаченні-2017

MELOVIN ще раз взяв участь у Нацвідборі наступного року та переміг з піснею Under The Ladder. Музикант представив Україну на Євробаченні-2018 та зайняв 17 місце у фіналі.

Влітку 2021 року артист здійснив камінг-аут просто на сцені фестивалю Atlas Weekend. Він поцілувався з дівчиною та хлопцем, а також огорнувся прапором ЛГБТ. Тоді MELOVIN зізнавався, що став самим собою, а згодом він облюбував епатажні образи з шипами, робив ефектний манікюр та яскравий макіяж.

Камінг-аут на сцені фестивалю Atlas Weekend

На початку великої війни MELOVIN активно займався волонтерством. Показово, що виконавець, який називав себе зросійщеним одеситом, перейшов на українську мову. Він почав їздити Європою, організовуючи благодійні концерти, де часто піднімав прапор ЛГБТК. Артист таким чином підкреслював, що Україна є демократичною та толерантною державою.

MELOVIN продовжує шукати себе

Додамо, що музикант завжди експериментував із зовнішністю, голячись наголо та роблячи пірсинги і татуювання. MELOVIN був і блондином, і брюнетом, а також дуже захопився готичним стилем.

Раніше "Телеграф" писав, що MELOVIN розповів про бісексуальність. Він наголосив, що не хочу чути все життя образи на свою адресу.