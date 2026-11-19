Как осмотреть запасы и подготовить кухонный шкаф к хранению продуктов

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Главная ошибка в борьбе с пищевой молью – выбросить только зараженную крупу и оставить остальную часть шкафа без уборки. Личинки и коконы могут оставаться в щелях и углах, а признаки заражения – в соседних упаковках.

О том, как последовательно очистить шкаф и хранить запасы после уборки, рассказывает "Телеграф". Сначала достаньте все продукты и осмотрите крупы, муку, макароны, орехи и сухофрукты: ищите личинок, тонкую паутину, слипшиеся комочки и повреждения упаковки.

Зараженные продукты положите в пакет, плотно завяжите и вынесите вместе с мусором. Проверьте также соседние пачки, даже если снаружи они кажутся целыми: личинки способны перемещаться между запасами и проникать через неплотные швы и отверстия. Осмотрите складки упаковки, крышки и края емкостей.

Складки упаковки, края емкостей и крышки также нуждаются в осмотре Источник: Создано ИИ ("Телеграф")

Тщательно пропылесосьте пустой шкаф, особенно стыки полок, углы, отверстия для креплений и щели: там скапливаются крошки и остатки круп. Сразу опорожните контейнер пылесоса или выбросьте его мешок. Вымойте полки и стенки теплой водой с моющим средством и дайте им полностью высохнуть.

Неповрежденные запасы пересыпьте в чистые сухие стеклянные или прочные пластиковые емкости с плотно закрывающимися крышками. Не досыпайте новую крупу к старым остаткам, не очистив тару. В дальнейшем сразу убирайте рассыпавшиеся продукты и периодически осматривайте содержимое емкостей.

Как сообщал "Телеграф", пищевая моль, жучки и другие насекомые способны испортить даже только что купленные рис, гречку, горох и другие продукты. Именно поэтому хозяйки ищут простые способы защитить запасы.