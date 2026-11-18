Какие города под наибольшей угрозой обезвоживания и сколько литров надо запасти

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В Telegram-каналах появилась информация, что зимой миллионы украинцев могут остаться не только без света и отопления, но и вообще без воды. Наиболее уязвимыми называют Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одессу, Кривой Рог и прифронтовые города. Поводом для таких сообщений стало заявление президента Ассоциации "Укрводоканалэкология" Дмитрия Новицкого, предупредившего о риске масштабных перебоев с водоснабжением.

Насколько готовы водоканалы к длительным блэкаутам и есть ли альтернативные источники водоснабжения, выяснял "Телеграф".

Не ракеты по водоканалам, а отключение света: три группы городов по уровню риска

Главной угрозой являются не прямые удары по водоканалам, а длительные обесточивания, из-за которых могут остановиться насосные станции и прекратиться подача воды. По оценке Дмитрия Новицкого, примерно 80% проблем с водоснабжением связаны с электроэнергией. Водоканалы являются одними из самых больших потребителей электричества в городах. Когда возникают проблемы в энергосистеме, насосы останавливаются, даже если сами водопроводные станции не повреждены.

Проблемы с водоснабжением в Киеве уже возникали после российских атак на энергетическую инфраструктуру. Из последних — 3 ноября удар по энергосистеме привел к перебоям в работе насосного оборудования, а 5 ноября из-за аварийного обесточивания объектов "Киевводоканала" перебои с водой наблюдались во всех районах столицы.

Новицкий условно разделяет города на три группы:

Города, которые уже потеряли источники воды. Николаев с 2022 года получает из кранов техническую воду из-за разрушения водопровода из Днепра. От Каховского водохранилища зависели Никопольщина, Марганец и частично Кривой Рог. К этой группе также относятся прифронтовые общины Донецкой области, Херсон, Харьковщина и Сумщина, где воду подают по графику. В общей сложности речь идет о сотнях тысяч людей. Большие города, где вода есть, но водоснабжение зависит от электричества. Это Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Кривой Рог. После массированных атак на энергетическую инфраструктуру в этих городах падает давление в сетях или вода исчезает на несколько часов или даже на сутки. Здесь живет более 10 миллионов человек. Города, зависящие от одного источника воды. Самый известный пример – Одесса. Город в значительной степени зависит от одного водозабора на Днестре. Если его повредят, восстановление водоснабжения может занять не дни, а недели.

"С водой я проблем не вижу": почему Шира не разделяет тревоги

Эксперты по-разному оценивают риск масштабных перебоев с водой. Вице-президент Украинской водной ассоциации Артем Шира считает нереальным сценарий, при котором миллионы украинцев останутся без водоснабжения. По крайней мере, пока Россия не начнет целенаправленно атаковать водную инфраструктуру.

"Нас уже начали тренировать. Мы увидели: если нет электричества, то нет и воды. Поэтому водоканалы будут активно устанавливать генераторы, и эта проблема намного уменьшится. Риск отсутствия электричества велик, но с водой я никаких проблем не вижу", — говорит Шира в комментарии "Телеграфу".

В то же время эксперт отмечает, что самая сложная ситуация может быть в отдельных крупных городах. "Это не Киев. Киев в абсолютной безопасности", — подчеркивает Шира.

104 генератора и одна Оболонь: что происходит с резервным питанием

Относительно Киева Шира имеет конкретную информацию: часть больших насосных станций до сих пор не имеет резервного питания.

"Некоторые большие насосные станции, и водопроводные, и канализационные, не обеспечены генераторами. При полном блэкауте их отключат. Если же в городе будет хоть частично светло, их запитают как приоритетных потребителей. Даже 10% электричества хватит, чтобы они работали. Это организационный вопрос", — рассказал Шира.

Заместитель главы КГГА Петр Пантелеев отчитался, что резервное питание насосов удалось обеспечить только в одном районе столицы — на Оболони.

После перехода на генераторы там в течение часа не было воды, но с тех пор водоснабжение работает без перебоев. На Оболони проживает около 300 тысяч человек.

В других районах работы еще продолжаются. Первый этап проекта – 104 генератора общей мощностью 16 МВт – уже построен. Полностью завершить его планируется в конце года.

По словам Пантелеева, большинство систем водоснабжения и водоотвода нуждаются в такой мощности, которую обычные генераторы не могут обеспечить.

Причину недостаточной готовности водоканалов к блэкаутам Шира объясняет наследием советской системы.

"В других странах резервное питание есть на всех водоканалах и канализационных насосных, и в мирное время. У нас так же должно быть. Просто этого не сделано, потому что мы не меняли советскую систему водоканала. Она до сих пор та же самая", — говорит Шира.

Блэкаут на 24–72 часа: когда исчезнет вода и сколько времени нужно для ее возвращения

Что произойдет, если электроэнергии не будет сутки, двое или трое? Если свет полностью исчезнет, а насосные станции не будут иметь генераторов, прекратится подача воды и возникнут проблемы с канализацией.

Артем Шира объясняет, что при масштабных обесточиваниях насосные станции переводят на генераторы. Однако они не могут работать круглосуточно. Поэтому воду могут подавать всего несколько часов в день.

Если же в квартирах будет электричество хотя бы четыре-восемь часов в день, насосы, вероятнее всего, смогут работать.

Время восстановления водоснабжения после возвращения света зависит от размера насосной станции.

"Все зависит от длины трассы. Маленькая насосная станция заработает сразу, как только ее включили. Если же это большая центральная станция и трубы полностью без воды, то речь идет о нескольких часах. Говорят, что могут быть и дни, но я не понимаю почему. Мне кажется, несколько часов достаточно", — объясняет Шира.

Вода по графику: худший сценарий или реальность этой зимы

По мнению Новицкого, к подаче воды по графику украинским городам следует готовиться уже сейчас. Учитывая интенсивность российских атак, главная задача на ближайшие месяцы – не допустить полной остановки водоснабжения.

Шира же считает подачу воды по графику крайней мерой.

"Вода по графику — это вынужденная мера, когда воды или света очень мало. У нас такого нет. Мы стоим на Днепре, и воды у нас безгранично: берем из него 0,5% даже при минимальном летнем уровне. Вопрос только в электричестве для насосов. Если в городе будет хоть пятая часть нужного электричества, его в первую очередь направят на насосные станции. К тому же генераторов будет становиться все больше", — говорит Шира.

По его оценке, самый плохой сценарий возможен, если в городе останется около 10% необходимой электроэнергии. Тогда света не будет 23 часа в сутки, а будут подавать его только один час.

Пока такой сценарий маловероятен.

Однако временные графики подачи воды в Киеве возможны и в другой ситуации. К примеру, если повредят линию питания отдельной насосной станции, а подключить ее к другой линии не удастся. Тогда в некоторых районах воду будут подавать только в определенные часы или не подавать вовсе.

Есть несколько основных проблем, которые могут усложнить такой режим:

Зависимость от электричества. Даже для подачи воды по графику насосам требуется питание от электросети или генераторов.

Даже для подачи воды по графику насосам требуется питание от электросети или генераторов. Поврежденные линии. Если насосную станцию невозможно подключить к другому источнику питания, воду будут подавать только в определенные часы или не подавать совсем.

Если насосную станцию невозможно подключить к другому источнику питания, воду будут подавать только в определенные часы или не подавать совсем. Нехватка альтернативных источников. По словам Новицкого, строительство альтернативных источников воды — скважин и мобильных водозаборов — занимает 9-12 месяцев. Потому это задача уже на следующий год, а не на эту зиму.

На таком фоне, по словам Ширы, у Киева есть лучшие возможности, чем у других крупных городов.

"Пока не начались целенаправленные удары по водной инфраструктуре, в Киеве проблемами не пахнет. В других городах хуже ситуация. У нас по меньшей мере два больших водозабора и сотни скважин. У нас все в порядке", — утверждает Шира.

Верхние этажи, бюветы и канализация: будет ли вода в домах и куда денутся стоки

Если централизованное водоснабжение прекратится, киевляне будут пользоваться бюветами. Однако они не смогут полностью заменить централизованное водоснабжение.

"Даже если бюветы будут работать круглосуточно и к ним будут стоять очереди, питьевой водой они обеспечат лишь минимальную часть киевлян. В Киеве живут миллионы людей, поэтому заменить централизованное водоснабжение бюветы не могут", — говорит Шира.

Длительные отключения электроэнергии могут вызвать проблемы не только с водоснабжением, но и с канализацией. Шира подтвердил, что несколько крупных канализационных насосных станций в Киеве до сих пор не имеют резервного питания.

"Если их отключат от электричества, в отдельных районах воду просто выключат, чтобы она не попадала в канализацию. То есть проблемы есть. Но я не думаю, что мы с ними столкнемся", — рассказал Шира.

Как поступить, если канализация перестанет работать? Инструктор по выживанию Игорь Молодан советует заранее приобрести прочные одноразовые пакеты.

По его словам, больше всего пострадают жители первых этажей. В то же время копать выгребные ямы во дворах многоэтажек не обязательно. Достаточно собирать отходы в пакеты и выносить их на мусорник.

Что делать сейчас: резервное питание для водоканалов и запас воды дома

Теперь о том, как подготовиться к возможным перебоям с водой. По словам Артема Ширы, водоканалы и местные власти должны срочно обеспечить резервным питанием все насосные станции. Для этого нужны генераторы, запасы дизельного топлива и обученный персонал. Такая система должна работать постоянно, независимо от того, есть война или нет.

Дмитрий Новицкий также называет три основных условия, которые помогут сократить время отсутствия воды: резервное питание критических объектов, альтернативные источники водоснабжения и запасы оборудования вместе с ремонтными бригадами. В то же время полностью избежать перебоев, пока продолжаются российские атаки, по его словам, не удастся.

Что касается домашних запасов воды, то Артем Шира советует придерживаться такого минимума:

Питьевая вода: 2 литра на человека в сутки. Техническая вода: примерно 10 литров на человека в сутки – для смыва, мытья и стирки. Продолжительность запаса: по меньшей мере трое суток, а лучше — на неделю.

Например, семье из трех человек на трое суток понадобится примерно 18 литров питьевой и 90 литров технической воды.