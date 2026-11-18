Американская First Lady активизировала гуманитарные, дипломатические и медийные проекты

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Первая леди США Мелания Трамп, похоже, зарабатывает собственный авторитет на будущее без политической опоры мужа. Осенью 2026 года она настолько сосредоточилась на Олешках и собственных инициативах, что пропустила даже ночь выборов в Белом доме.

Ее внезапную публичную активность с подготовкой к жизни после Дональда Трампа связывает издание Mother Jones. Дипломатические и медийные проекты Мелании контрастируют с поражением республиканцев на промежуточных выборах. Более того – активность первой леди имеет также и финансовую подоплеку.

Почему Мелания Трамп наращивает авторитет за пределами "поля" мужа

Логика таких действий проста: если 80-летний Дональд Трамп умрет или окончательно утратит политические позиции после выборов, Мелании понадобится собственная репутация, чтобы не остаться без самостоятельного публичного влияния. Mother Jones рассматривает нынешнюю активность 56-летней первой леди как попытку наверстать упущенное время: до завершения пребывания в Белом доме осталось два года.

"Ее муж теперь – "хромая утка". Если она не может продемонстрировать определенную независимость от него или помочь сформировать собственный публичный образ и историческое наследие сейчас, то когда она вообще это сделает?" – сказала историк Университета Огайо Кэтрин Джеллисон.

Осенью Мелания чаще появлялась на телевидении, представила детский конкурс по искусственному интеллекту и инициативу в области женского здоровья, почти идентичную программе Джилл Байден. В ноябре она посетила футбольный матч LSU. В то же время ее не было на предвыборном собрании республиканцев этого года и вечере наблюдения за результатами выборов в Белом доме.

Осенью 2026 года Мелания расширила круг собственных публичных инициатив, в частности посетила футбольный матч LSU Источник: whitehouse.gov

Почему вокруг перемирия в Олешках возникли разночтения

Самым заметным дипломатическим эпизодом действий Мелании Трамп на данный момент является гуманитарная операция в оккупированных Олешках Херсонской области. На встрече представителей Украины и России в Белом доме Мелания подчеркнула личное участие в подготовке перемирия. Как сообщил ее офис, операция позволила доставить помощь и эвакуировать почти 800 человек.

"Я была вовлечена в каждый этап планирования. Я просматривала планы разминирования, аэрофотоснимки, оценивала дороги и обсуждала маршруты эвакуации, доступ к больницам, транспорт и медицинские ресурсы", – заявила первая леди США Мелания Трамп.

Операция в Олешках стала поводом для встречи делегаций в Белом доме Источник: whitehouse.gov

Ее старший советник Марк Бекман назвал встречу беспрецедентной для первой леди США. Однако есть и другая версия – Ватикан связывал достижение перемирия с работой Папы Римского Льва XIV.

Не только образ "миротворца": почему Мелания могла активизировать деятельность

Публичный образ имеет и коммерческое измерение. После фильма Melania производства Amazon стоимостью $75 млн готовится документальный сериал из двух частей. Директор по американским исследованиям Университета Святого Иосифа Кэтрин Сибли раскритиковала сам факт "миротворчества", назвав его признаком дисфункции администрации Белого дома и беспрецедентной монетизацией статуса первой семьи.

Джеллисон считает невиданным именно масштаб заработка семьи Трампов на статусе первой семьи, а журналисты иронизируют, что следующей амбицией Мелании могла бы стать Нобелевская премия мира, которой так добивался ее муж.

Как ее усилия оценили в Украине и за что дали орден

В Украине участие Мелании положительно оценил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец. По его словам, предыдущие форматы не давали результата, а после ее присоединения миссия в Олешках удалась. Самым сложным он назвал обеспечение длительного режима тишины на большой территории.

Президент Владимир Зеленский указом от 2 ноября 2026 года наградил Меланию орденом княгини Ольги I степени. Основанием стали гуманитарная поддержка Украины, правозащитная и благотворительная деятельность ради спасения украинских детей и граждан, пострадавших от российской агрессии, незаконной депортации и принудительного перемещения.

Награду первой леди США передал Дмитрий Лубинец во время церемонии в Белом доме 5 ноября 2026 года.

Украина отметила гуманитарную деятельность Мелании государственной наградой Источник: whitehouse.gov

Как сообщал "Телеграф", Кит Келлог предложил рассмотреть опыт гуманитарной миссии в Олешках как один из возможных шагов к прекращению огня. Он считает, что этот подход может помочь сократить потери.