Эксперт Института постинформационного общества медиаэксперт, заместитель министра информполитики (2017-2019 гг.) Дмитрий Золотухин рассказал о целях Украины на 2024-й год

Два месяца я встречался с людьми из государственного и общественного секторов, надоедая им одним и тем же вопросом: что мы делаем в этом году?

Разговоры были очень трудными с амплитудой от "побеждаем и разваливаем Россию" до "собираемся и строим параллельные государственные структуры — потому что все рушится".

На пресс-конференции Зеленского спросили, как бы он охарактеризовал 2024 год, по сравнению с 2022-м — годом мужества, и 2023-м — годом стойкости. Верховный главнокомандующий ответил расплывчато, что все эти годы являются годами мужества и стойкости.

Итак, что нужно знать о 2024-м, чего вы еще не поняли:

Россия

Конец 2023 года прошел под символом обсуждения так называемого "кейнсианского толчка" в российском ВПК. Государство начало размещать огромные заказы, инвестируя в перерабатывающую промышленность, чем толкнуло рынок труда к максимальной занятости. В результате начали интенсивно расти доходы населения, особенно в тех регионах, которые тем или иным образом связаны с войной. Рост доходов на душу населения в 2023 году составил около 5,4%, что больше чем за 10 предыдущих лет вместе взятых.

Из-за падения рубля реальные доходы снизились, но из-за закрытой экономики и запрета конвертации валюты ситуация в России за счет войны улучшилась. Уровень доходов населения вернулся на отметки 2013 года.

К примеру, в Воронежской, Владимирской, Тамбовской и Новосибирской областях предприятия, занятые производством металлических изделий, перешли на работу в три смены, а на Урале численность работников, занятых в этой отрасли, увеличилась почти на 18% по сравнению с тем же периодом 2021-го.

Вот такие показатели свидетельствуют о переходе экономики на военные рельсы. Но такой рост не может быть постоянным. Во-первых, продукция ВПК – это не часть ВВП, ведь главное ее назначение – это утилизация об головы украинцев. Никакой добавленной стоимости она для РФ не несет.

Кроме того, корпоративный сектор уже активно борется за остановку бума зарплат. А как его остановишь, когда только около 400 000 россиян потеряно в войне, еще до 700 000 уехали из страны, и еще около 1 млн заняты в секторе безопасности и обороны. Не забывайте и о необходимости развертывания карательного аппарата внутри РФ. То есть рабочие руки взять где-то проблематично. Поэтому зарплаты растут. Растет и расходование денег, что дает толчок другим отраслям. Однако, большинство металлических изделий – вылетает в трубу.

Это может означать, что в 2025-2026 годах в России могут начаться проблемы. Могут и не начаться. Но логика подсказывает, что вероятность проблем высока.

Запад

2024-й – это год выборов практически по всей планете. Элиты по всему миру уже думают о своем месте в новых реалиях, если выборы сметут их с доски. Это для нас и угроза, и шанс.

Последние заявления Макрона и соответствующая истерика Ле Пен и Меланшона свидетельствуют о том, что Маню "избрал своего игрока". Он будет ставить тех французов, которые еще могут почувствовать, что такое достоинство, ценности, правда и справедливость. В противоположность интересам, баблу и "я-в-домике". Маню и раньше делал интересные развороты, и не факт, что завтра он снова не станет звонить Путину. Но это признак того, что шансы у нас есть.

При этом США находятся во внутреннем коллапсе, и есть все основания полагать, что он будет углубляться. Дадут ли нам деньги на оружие? Я думаю, что 50/50. На мой взгляд, от нас это не зависит.

Так или иначе, рассчитывать на партнеров нет смысла. Особенно, учитывая, как мы справляемся с польским кризисом. Другими словами — качели будут усиливаться.

Украина

90% тех, с кем я контактировал последние два месяца, свидетельствуют о том, что административная деструкция углубляется на всех уровнях. Начиная от целей визитов иностранных чиновников типа Фон дер Ляйен, которой тоже нужно переизбраться. Заканчивая управлениями ГШ, СБУ, СНБО, не говоря уже о Кабмине.

Мягко говоря, мало кто знает, что именно мы делаем. Верховный говорит, что у него есть несколько планов, о которых он не скажет, чтобы запутать противника. Но исполнителям эти планы и не нужны – нужна только "отмашка зеленым свистком", в какую сторону бежать. Но ее никто не делает.

При этом уровень информирования о "росте жиров в масле и удовлетворенности хамов" не снижается, а даже растет. Что в свою очередь увеличивает разрыв между тем, что мы слышим по марафону и видим своими глазами.

План на 2024 год

Он состоит в одном слове: пережить.

Очевидно, что не все из нас переживут этот високосный год. И, Зеленский, откровенно об этом говорил в интервью для FOX NEWS. Но пережить этот год должно Украинское государство.

Для этого требуется следующее:

- не качать власть вопросами о легитимности! Зеленский будет оставаться президентом до конца военного положения или до того, как сам сложит полномочия;

- назначить независимого премьер-министра (пусть, хоть Ермак им будет) и перенести в Кабинет министров центральную административную способность выработки и исполнения решений! Это сможет забрать часть процессов у нефункционального парламента. Зеленский сам сказал о законе по мобилизации — "пусть депутаты покажут как они работают!"… Ну-ну, говорю я! Удачи…

– максимально тщательно работать со своим эмоциональным состоянием! Если не можете справиться с тем, чтобы не писать другим людям какой-нибудь х***и в личке или в комментариях — лучше не пишите ничего. Выплеск кортизола на всех окружающих для облегчения своего самочувствия будет существенно снижать наши шансы на выживание. Нужно что-то делать с ежедневными тренировками и занять себя конструктивной работой… Ожидание улучшения не приведет к улучшению;

- смириться с наличием этих партнеров (включая поляков), потому что других, к сожалению, у нас нет и нужно работать с тем, что есть. Надо осознать, что даже в условиях административного коллапса, внутренне и психологически мы старше даже американского социума. Или, хотя бы надо на 12 месяцев притвориться, что мы такие. Fake it till you make it.

- смириться с тем, что это будет еще один год потерь, которые необходимо минимизировать. В том числе потерь своего благосостояния. Уезжать за границу уже вроде бы и нет смысла, но надо быть готовыми к релокациям. В том числе и киевлянам.

- направить все ресурсы на войну – моральные, финансовые, материальные, интеллектуальные. Пошлите в задницу все эти "конференции по восстановлению". Выстоим — потом будем думать, как восстанавливаться. Говорить с западняками предельно просто: "- о поражении России думаем вместе? Нет? Просто об Украине поговорить? — До свидания, после войны".

Это мой итог.

Что делать в 2024 году? Пережить его с минимальными потерями. А потом будет 2025-й. Не менее сложен.

Источник: пост Дмитрия Золотухина в Facebook